Borsa: indici frenano con tensioni geopolitiche, Milano -0,5% a meta' seduta

Inverte la rotta il prezzo del petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 giu - Le nuove tensioni geopolitiche sia sull'asse Usa-Russia che sul fronte Usa-Cina, unite all'incertezza in vista della pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro americano frenano le Borse europee a meta' seduta. Dopo una mattinata vissuta a lungo sulla parita' i listini hanno imboccato la via dei ribassi sulla scia della notizia che la Russia eliminera' il dollaro dal suo Fondo per il benessere nazionale puntando invece su euro, oro e yuan, con l'obiettivo di ridurre l'esposizione agli asset americani. Mossa che giunge in risposta alla minaccia di nuove sanzioni Usa come rappresaglia dopo un nuovo attacco cibernetico. La tensione resta alta anche nei rapporti tra Washington e Pechino, alla luce del piano del presidente Joe Biden di rivedere il bando agli investimenti su compagnie collegate all'esercito cinese, che potrebbe estendersi a un numero maggiore di societa'. A Piazza Affari il Ftse Mib si porta sui minimi di seduta con un calo dello 0,48%. In rosso anche Francoforte (-0,55%), Parigi (-0,47%) e Amsterdam (-0,64%). -0,94% per Londra, che sconta anche lo stacco del dividendo da parte di alcuni big. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Saipem (+0.,6%) approfitta dei rumor su un nuovo contratto in nigeria. Bene anche Prysmian (+1,57%), Pirelli (+0,68%) e Ferrari (+0,52%), mentre perdono terreno Nexi (-1,44%), Stmicroelectronics (-1,46%) e Atlantia (-1,7%). Sul mercato dei cambi, dollaro in rafforzamento dopo che negli Usa numerosi economisti hanno sottolineato la necessita' che la Fed inizi a pianificare l'uscita dall'attuale politica monetaria ultra accomodante.

Il cross con l'euro e' sceso sotto quota 1,22: la moneta unica europea vale 1,2187 dollari contro 1,2210 ieri in chiusura. Euro/yen a 133,77 yen (133,84 ieri), dollaro/yen a 109,76 (109,58). Le tensioni geopolitiche frenano anche il prezzo del petrolio, che ieri aveva chiuso sui massimi da ottobre 2018. Il future luglio sul Wti cede lo 0,22% a 68,58 dollari al barile, mentre la consegna agosto sul Brent perde lo 0,15% a 71,24 dollari.

Ppa-

(RADIOCOR) 03-06-21 13:07:34 (0351)NEWS 3 NNNN