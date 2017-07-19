Borsa: future misti tra trimestrali e tensioni Usa-Iran, petrolio in rialzo

0,8% a 5.015 dollari l'oro e +2,3% a 78,94 l'argento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 feb - Trimestrali sotto i riflettori, con un occhio sempre attento alle indicazioni che arrivano dalle banche centrali, mentre le tensioni geopolitiche tornano a farsi sentire: i mercati europei si affacciano incerti alla seduta odierna, tra fattori contrastanti e con gli indici che si muovono sempre sui massimi. I contratti sull'Eurostoxx50 indicano per l'Europa un'apertura in calo dello 0,10%, quelli milanesi segnano un +0,05% per l'indice principale. Si acuiscono le tensioni tra Iran e Usa mentre da Ginevra e' fumata nera anche per i colloqui tra Russia e Ucraina: tornano gli acquisti sui preziosi (+0,8% a 5.015 dollari l'oro e +2,3% a 78,94 l'argento) e sul petrolio (Brent sopra i 70 dollari).

Intanto, il board della Fed si mostra diviso sulla direzione di politica monetaria da seguire. Oggi in calendario i sussidi alla disoccupazione, in attesa dei dati chiave del Pce e del Pil di domani. Sull'azionario globale, le Borse di Cina e Hong Kong restano chiuse per il Capodanno cinese, l'indice coreano Kospi ha superato i 5600 punti toccando un nuovo record, spinto dagli acquisti sui tech. Nuovi record intraday per Samsung, dopo che la stampa locale ha scritto che il gruppo sta negoziando i prezzi di fornitura dei suoi chip Hbm4 a circa 700 dollari l'uno, circa il 20-30% in piu' rispetto al precedente modello Hbm3e. Attenzione quindi a tutto il comparto tech anche in Europa, come gia' ieri a Wall Street, con gli acquisti che si sono concentrati sul Nasdaq.

Sull'azionario europeo sono ancora le trimestrali a catalizzare l'attenzione degli investitori europei: Airbus ha chiuso il 2025 con profitti record a 5,22 mld euro, su ricavi cresciuti del 6% a 73,4 miliardi di euro; Nestle' chiude l'anno con ricavi in calo ma batte le stime sul quarto trimestre e annuncia la vendita della divisione gelati, mentre per Renault il 2025 si chiude in rosso per 10,9 mld con la svalutazione di Nissan ma i ricavi salgono del 3% a 57,9 mld.

A Piazza Affari, attenzione a Fincantieri che ha collocato il 10% del capitale a 15,32 euro per azione, con il flottante che sale cosi' al 36,2%. Da seguire Brunello Cucinelli che ieri a Borsa chiusa ha detto di aver chiuso il 2025 con un utile netto salito del 10,5% a 142 mln euro, sopra le attese, mentre oggi sara' la volta di Moncler. Occhi puntati sulle banche, dopo il rally della vigilia di Mediobanca e gli acquisti su Mps, con l'annuncio della fusione e il delisting di Piazzetta Cuccia e in attesa dei dettagli che arriveranno la prossima settimana. I numeri di Tenaris per il quarto trimestre vedono un utile calato dell'11% a 461 mln dollari e ricavi a +5% a 2,995 mld, sopra le stime.

