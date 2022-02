Borsa: future europei negativi, pesano conti Meta mentre sale attesa per la Bce

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 feb - Si profila un avvio debole per le Borse europee, dopo la buona performance delle ultime sedute e nel giorno in cui si riunisce il consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Gli analisti scommettono che sara' confermata la linea di politica monetaria dell'Eurotower, ma saranno importanti le indicazioni che verranno date per i mesi futuri, soprattutto tenendo conto dell'ultimo dato sull'inflazione di gennaio, salita nella zona euro al 5,1%. Si riuniscono inoltre anche i vertici della Bank of England e secondo gli esperti non e' da escludere un nuovo ritocco del costo del denaro. Intanto va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali: nella notte ha pubblicato i conti Meta, ossia Facebook, che tuttavia sono risultati ben al di sotto delle attese, destando forte preoccupazione, anche perche' il social network ha perso utenti. Per altro anche le previsioni per i primi mesi del 2022 sono state giudicate deludenti e cosi' le azioni nell'After Hours sono arrivate a cedere oltre il 20%.

Preoccupa, inoltre, la delicata situazione in Ucraina, con gli Stati Uniti che stanno inviando uomini e armi a Kiev. Il future sull'Eurostoxx perde lo 0,69%, quello sul Ftse Mib lo 0,31%, quest'ultimo nel giorno del discorso del Presidente, Sergio Mattarella, dinnanzi alle Camere Riunite. Sono in rosso i future sul mercato americano, con quello sul Nasdaq che segna un ribasso di oltre il 2%, risentendo dei conti di Meta. Anche Tokyo ha chiuso in calo dell'1%.

A Piazza Affari saranno tenute sotto osservazione le Intesa Sanpaolo, alla vigilia della pubblicazione del piano industriale. Rimarranno sotto la lente anche le Ferrari, dopo i sali e scendi della vigilia, giorno in cui la societa' ha pubblicato i conti del 2021 e le previsioni del 2022, quest'ultime giudicate deludenti. Oggi, inoltre, il cda di Enel esamina i numeri del 2021.

Sul fronte dei cambi, l'euro vale 1,1289 dollari (1,1297 ieri in chiusura). Passa inoltre di mano a 129,36 yen (129,18), mentre il dollaro-yen e' pari a 114,58 (114,35). E' ancora debole il petrolio all'indomani della decisione dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e dei suoi alleati di ratificare un aumento della produzione di 400.000 barili al giorno per marzo, senza modificare la politica finora accordata. Il wti, contratto di marzo, cede lo 0,26% portandosi a 88 dollari al barile.

