Borsa: future europei cauti, sale l'attesa per la disoccupazione Usa

In serata il verdetto di Moody's sull'Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mag - Europa verso un'apertura cauta in attesa del rapporto sull'occupazione Usa di aprile, considerato uno degli elementi chiave - insieme all'inflazione - per prevedere le prossime mosse di politica monetaria della Fed. Dopo i 916mila posti di lavoro creati a marzo, le attese sono per 1 milione di nuovi occupati per un tasso di disoccupazione in calo dal 6% al 5,8%. Sara' in ogni caso una giornata ricca di dati macro, che ha gia' registrato il miglioramento dell'indice Caixin servizi cinese e il +2,5% (sopra le attese) della produzione industriale tedesca. Atteso, inoltre, in serata, l'aggiornamento di Moody's sul rating italiano.

Dunque, nonostante la chiusura record di ieri a Wall Street, a 40 minuti dall'apertura i future di Cac, Dax e Ftse Mib sono tutti poco sopra la parita', come quelli di Wall Street.

A Piazza Affari, infine, focus sulle trimestrali, in particolare quelle diffuse ieri a mercati chiusi come Enel, Leonardo e Banco Bpm.

In recupero il greggio con il Brent a 68,4 (+0,5%).

