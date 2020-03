Borsa: future Europa positivi, la Cina taglia ancora i tassi

Anche quelli Usa in rialzo: non pesa allungamento lockdown (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 mar - Viaggiano in positivo i principali future europei, a partire da quelli sul Dax di Francoforte (+2%) e sul Cac di Parigi (+0,7%) dopo il venerdi' in rosso delle Borse europee per il mancato accordo in sede di Consiglio Europeo per una risposta comunitaria all'emergenza Covid 19. Positivi i future anche sull'Ftse Mib di Milano (+0,6%) dove si annuncia una giornata 'calda' sul fronte dei dividendi bancari con Unicredit e Banca Generali che hanno annunciato di rinviarne la distribuzioni seguendo le raccomandazioni della Bce. Non pesa dunque, per il momento, sulle Borse Ue la giornata negativa dei listini asiatici nonostante le manovre monetarie espansive delle banche centrali di Cina (tagliato il tasso repo a sette giorni al 2,2%, minimo degli ultimi cinque anni) e Singapore. Positivi anche i future di Wall Street nonostante il presidente americano Donald Trump nel week end abbia annunciato che le misure di restrizione in Usa dureranno fino a fine aprile (anziche' al 12): gli Stati Uniti sono ormai il Paese con piu' casi di Coronavirus al mondo (125mila) e le autorita' mediche vicine al Governo stimano possibili decessi tra 100mila e 200mila, anche se Trump prevede il picco tra due settimane.

