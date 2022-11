Borsa: future deboli in Europa, attesa per l'inflazione Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 nov - Future deboli in Europa, in scia all'Asia e in attesa del rapporto chiave sull'inflazione americana, atteso oggi. I contratti sull'Eurostoxx 50 sono in calo dello 0,54% mentre quelli sul Ftse Mib sono in flessione dello 0,45%. Gli investitori, dopo il risultato senza direzione delle elezioni americane, sono tornati a concentrarsi sull'andamento dell'economia e aspettano di capire quale sia l'andamento dei prezzi e, di conseguenza, di quanto la Fed decidera' di alzare i tassi d'interesse. L'inflazione negli Usa a settembre e' arrivata all'8,2%, le attese sono per un dato in lieve calo al 7,9%.

Sul fronte obbligazionario, in calendario l'asta Bot mentre su quello azionario prosegue la serie delle trimestrali: ieri ha dato i numeri Tim a Borsa chiusa e al momento non ci sono novita' sul tema rete, Poste ha appena diffuso i numeri oltre le attese mentre Generali ha chiuso i 9 mesi con un utile stabile a 2,23 mld. Per Snam, ricavi in crescita del 10% e guidance confermata. Sul valutario situazione di stand by in attesa del Cpi: l'euro scambia a 1,0004 sul dollaro. Ancora debole il petrolio, con il Brent a 92,22 (-0,5%) mentre il gas ad Amsterdam in rialzo dello 0,9% a 114,25 euro al MWh.

Chi

(RADIOCOR) 10-11-22 08:36:44 (0176)ENE 3 NNNN