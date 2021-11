Borsa: future contrastati, euro scivola sotto la soglia di 1,15 $

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 nov - Atteso un avvio contrastato per le Borse europee all'indomani di una chiusura positiva per il Vecchio Continente e in calo per Wall Street. I future non hanno una direzione unica, influenzati anche dalla pubblicazione delle trimestrali: quelli sul Ftse Mib si muovono sulla parita' (-0,01%), in calo i future sul Cac40 di Parigi (-0,15%), quando i future sul Dax40 salgono dello 0,30% e quelli sull'Eurostoxx 50 dello 0,35%. Ieri gli indici europei hanno resistito al dato sull'inflazione Usa, salita oltre le attese a ottobre (+6,2% su anno), che potrebbe portare la Federal Reserve ad aumentare il livello del tapering, ovvero la riduzione degli acquisti di titoli per sostenere l'economia. L'aumento dei prezzi al consumo, comunque, non e' salito in maniera allarmante solo Oltreoceano, anche i dati di Cina e Germania sono stati elevati. In questo quadro, in Europa si guarda anche ai numeri del Covid-19, che risultano in crescita con alcuni Paesi che stanno spingendo per la terza dose del vaccino e c'e' chi vara misure di limitazione per chi non e' vaccinato. Intanto la Borsa di Tokyo ha chiuso in progresso (+0,6%) questa mattina, dopo quattro sedute in calo, spinta dall'indebolimento dello yen. Per quanto riguarda l'euro, la moneta unica ha perso terreno verso il dollaro ed e' scivolata sotto la soglia di 1,15. Poco mosso il petrolio, con il contratto scadenza Gennaio sul Brent che si attesta a 83,61 dollari al barile. Oggi non sono previsti dati dagli Usa e dalla zona euro, da cui pero' arrivera' il bollettino della Banca centrale europea, mentre e' la giornata del Regno Unito, che ha pubblicato i dati sul Pil del terzo trimestre 2021 (+1,3% e +6,8% su anno) e sulla produzione industriale (+0,4% a settembre, +2,9% su anno).

