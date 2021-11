Borsa: Francoforte la migliore a meta' seduta (+0,6%), -0,2% Milano con Tim e Eni giu'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 nov - Dopo i record assoluti dello Stoxx600 in Europa e di Wall Street, le Borse europee vivono una mattinata contrastata con i listini guidati principalmente dalle trimestrali. Francoforte e' la migliore (+0,6%) grazie al balzo (+15%) di HelloFresh e dal +3% di Fresenius mentre Londra e Madrid cedono mezzo punto percentuale. Piazza Affari arretra dello 0,3% nel Ftse Mib, che e' comunque ai massimi da settembre 2008. Gli investitori sono gia' proiettati verso le decisioni della Federal Reserve, che apre oggi la due giorni del comitato di politica monetaria, e gli indicatori Pmi sul manifatturiero non hanno dato scosse ai listini.

A Milano pesano le performance del risparmio gestito (-1,7% Finecobank e -1,6% Banca Mediolanum), su cui Ubs resta piu' cauta in vista delle trimestrali, e la nuova caduta di Tim (1,17%) che in una settimana e' scivolata del 10% aspettando il confronto in cda sulla riorganizzazione chiesta da Vivendi. Realizzi su Eni(-1,5%) e in generale sui petroliferi dopo che Bp ha accusato una perdita di 2,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre e scivola del 2,5% a Londra.

Ferrari cede l'1,3% prima dei conti. In risalita le quotazioni di Bper (+2,1%) e Banco Bpm (+1%) dopo le forti vendite della scorsa settimana causate dalle minori agevolazioni all'M&A contenute nella Legge di bilancio 2022.

Rimbalzo anche per Nexi(+1,8%). Esordio con +15% per la societa' di cosmetica Intercos.

Sul mercato valutario, stabile l'euro/dollaro a 1,1601 mentre si e' accentuata la flessione del dollaro australiano complice la delusione per le intenzioni della banca centrale australiana di procedere solo nel 2023-24 a un rialzo dei tassi. Petrolio in calo con il Brent gennaio a 84,05 dollari al barile e il Wti dicembre a 83,06 dollari al barile: giovedi' l'appuntamento tra i Paesi Opec+.

Fon.

Fon

(RADIOCOR) 02-11-21 13:09:12 (0314)NEWS 3 NNNN