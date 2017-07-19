Borsa: Europa verso avvio positivo dopo nuovi record Wall Street e Tokyo

Il mercato scommette sul taglio tassi della Fed a settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 ago - Si apprestano a partire in territorio positivo le borse europee in scia ai nuovi record di Wall Street (che ha messo le ali anche ai listini asiatici con il Nikkei in rialzo dell'1,22% ai massimi storici). A spingere gli acquisti il dato dell'inflazione americana sotto le attese che alimenta le scommesse degli investitori su un taglio dei tassi della Fed gia' a settembre. Fed che peraltro e' sempre nel mirino del presidente americano Donald Trump che continua ad attaccare il presidente Jerome Powell colpevole, a suo dire, di non aver ancora ridotto i tassi. Ieri l'inquilino della Casa Bianca ha rincarato la dose annunciando l'intenzione di promuovere una azione legale nei confronti di Powell per 'il lavoro orribile e gravemente incompetente che ha svolto nella gestione della costruzione degli edifici della banca centrale americana'. Cosi' i future dell'Euro Stoxxx viaggiano in rialzo dello 0,21%. Milano - che punta quota 42 mila punti - guadagna lo 0,25%, Parigi e Francoforte lo 0,23%. A completare il quadro l'inflazione tedesca nelle attese e ancora la questione dei dazi con Bruxelles che attende che gli Stati Uniti diano attuazione il prima possibile all'intesa politica sui dazi al 15% firmato a fine luglio in Scozia. In questo contesto si inserirebbe la mossa del governo italiano di Giorgia Meloni che, secondo indiscrezioni di stampa, starebbe studiando come abbassare la presenza degli investitori cinesi nel capitale di alcune societa' strategiche italiane. Nella lista potrebbero comparire Pirelli (con il socio cinese Sinochem che detiene il 37% del capitale), Ansaldo Energia (12% Shanghai Electric) e Cdp reti (35% State Grid Europe Limited). Una mossa che in molti leggono come una volonta' da parte dell'esecutivo italiano di evitare tensioni con gli Usa impegnati, questi ultimi, in una guerra commerciale con Pechino.

Sullo sfondo restano le questioni geopolitiche con l'avvicinarsi del summit di Ferragosto tra Trump e l'omologo russo, Vladimir Putin, per trovare un accordo per la pace in Ucraina; mentre in Medio Oriente il premier israeliano Benjamin Netanyau prosegue con il suo piano di occupare la Striscia di Gaza.

A livello azionario, da monitorare i titoli di Unicredit e Banco Bpm dopo che ieri l'Italia ha risposto alla Ue sul golden power applicato sull'offerta lanciata da Andrea Orcel su Piazza Meda; respingendo le critiche mosse dall'Unione europea.

Sul fronte cambi, l'euro/dollaro e' in rialzo e tratta a 1,1687 (1,1685 in chiusura di ieri), l'euro/yen a 172,77 (172,75), mentre il cross dollaro/yen a 147,83 (147,8). Poco mosso il petrolio, con il Brent a 66,11 dollari al barile (-0,02%) e il Wti a 63,13 dollari (-0,06%).

Lab-

(RADIOCOR) 13-08-25 08:36:49 (0153) 3 NNNN