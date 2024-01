Borsa: Europa verso avvio poco mosso post Fed, occhi su inflazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 gen - Borse europee verso un avvio poco mosso, all'indomani di una seduta di ribassi nel Vecchio Continente e a Wall Street. Questo dopo che i verbali della Federal Reserve, diffusi ieri nella serata italiana, hanno confermato l'impressione di una banca centrale giunta alla fine del ciclo rialzista sui tassi anche se i tempi dell'allentamento restano incerti. Secondo la maggior parte dei membri del Fomc, infatti, e' appropriato mantenere una politica restrittiva ancora per un po' di tempo in chiave anti-inflazione. E proprio i numeri sui prezzi, utili per trarre indicazioni sulla politica monetaria sulle due sponde dell'Atlantico, terranno banco nella seduta odierna (oggi in arrivo i dati sull'inflazione in Francia e Germania, cosi' come quelli sul Pmi servizi dell'Eurozona e in Italia) e nelle prossime giornate, quando saranno pubblicati i dati chiave relativi all'Eurozona e agli Stati Uniti. Peraltro, venerdi' in Usa sono attesi anche i dati sull'occupazione, cartina al tornasole dello stato di salute dell'economia a stelle e strisce. Cosi' i future dell'Euro Stoxx 50 salgono dello 0,2%, quelli del Ftse Mib di Milano dello 0,28%, quelli del Cac 40 di Parigi dello 0,19%, quelli del Dax 40 di Francoforte dello 0,25%, quelli dell'Aex di Amsterdam dello 0,07%, quelli dell'Ibex 35 di Madrid dello 0,08% e quelli del Ftse 100 di Londra dello 0,15%. In calo le piazze asiatiche, con Tokyo (-0,5%) che e' tornata agli scambi dopo la pausa per il Capodanno. Il petrolio e' ancora in rialzo, con i riflettori puntati sulle tensioni in Medio Oriente e su possibili turbolenze dell'offerta: i contratti del Wti febbraio salgono dello 0,91% a 73,36 dollari al barile, quelli del Brent marzo dello 0,63% a 78,74 dollari.

In rialzo i prezzi del gas naturale scambiato ad Amsterdam: dopo avere segnato una prima posizione a 33,57 euro al megawattora, salgono del 3,08% a 33,8 euro. Sul valutario, l'euro e' poco mosso a 1,093 dollari (1,095 mercoledi' in chiusura) e passa di mano a 156,779 yen (da 155,57). Il cambio dollaro/yen e' a 143,406. Bitcoin in calo (-4% a 42.685 dollari), azzerando quasi del tutto i guadagni di martedi', quando aveva toccato il massimo da aprile 2022.

Ars

