Borsa: Europa verso avvio pesante nel giorno dei dazi, Nikkei chiude a -3,33%

Lo yuan cinese ai minimi da settembre 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - Si profila un avvio pesante per le borse europee nel giorno in cui sono entrati in vigore i dazi reciproci del 20% imposti dall'amministrazione Trump nei confronti di 60 Paesi. I future dell'Euro Stoxx viaggiano in calo del 3,33%; sulla falsa riga anche i future dei listini principali con Milano, Parigi e Francoforte che lasciano sul terreno oltre il 3%, in scia alle performance di Wall Street (che ha chiuso con lo S&P in calo dell'1,5%) e soprattutto dei mercati asiatici con il tracollo del Nikkei che archivia le contrattazioni a -3%.

A pesare la stretta degli Usa sulla Cina con i dazi che sono saliti al 104%, il presidente Usa annuncia che presto ci saranno tariffe anche sul settore farmaceutico, escluso fino ad ora. In territorio positivo invece Shanghai che sale dell'1,16%: secondo quanto riferisce Reuters, i principali leader cinesi hanno intenzione di convocare un incontro gia' oggi per discutere misure volte a rilanciare l'economia e stabilizzare i mercati dei capitali, nel contesto dell'escalation della guerra commerciale con gli Stati Uniti.

Sul fronte europeo, in attesa del viaggio della premier italiana, Giorgia Meloni, a Washington previsto per il 17 aprile, l'Ue si e' detta disposta a trattare con l'America anche se, assicura, il bazooka resta sul tavolo. Intanto cresce la fronda degli amministratori che si scagliano contro le decisioni commerciali di Trump e tutte le banche d'affari e gli economisti stanno abbassando le stime di crescita economica del mondo. Sotto questo profilo domani sara' cruciale il dato sull'inflazione americana di marzo che sara' utile per interpretare le future mosse della Fed in materia di tassi di interesse. La sensazione e' che la banca centrale americana possa procedere con un taglio di emergenza prima della riunione convocata per gli inizi di maggio. Sul fronte europeo, secondo quanto riferisce il Messaggero, la Bce ha deciso di convocare delle call con le banche vigilate per fare il punto sulle perdite da trading, liquidita' e default dei clienti.

Sul valutario, l'euro scambia a 1,1056 dollari (da 1,0915 ieri in chiusura). La moneta unica vale anche 160,655 yen (da 160,45), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 145,34 (146,97).

La scure dei dazi si abbatte sullo yuan che cede altro terreno sul dollaro, scivolando nei valori onshore a 7,3485, ai minimi di settembre 2023. In calo il petrolio, con il Wti maggio a 57,64 dollari al barile (-3,26%) e il Brent giugno a 60,92 dollari (-3%). In forte calo che sulla piattaforma di Amsterdam il gas che cede il 5,23% a 34,33 euro al megawattora. Prosegue la corsa dell'oro che continua ad attestarsi sopra i 3mila dollari: 3.026 dollari per lo spot (+1,5%) e 3.043 dollari (+1,5%) i future. Frena ancora il Bitcoin che abbandona la soglia dei 78mila dollari e tratta a 77.006 dollari (-3,10%).

