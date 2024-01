Borsa: Europa verso avvio incerto, cresce l'attesa per la Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 gen - Le borse europee si apprestano ad avviare una seduta incerta in una settimana dove gli occhi degli investitori sono puntati sulla riunioni della Federal Reserve e della Banca d'Inghilterra che si terranno rispettivamente mercoledi' e giovedi'. In particolare, la Banca centrale americana non dovrebbe procedere ad un taglio dei tassi ma il mercato attende indicazioni su quello che succedera' nelle prossime riunioni, quando un ammorbidimento della politica monetaria e' data quasi per scontata. Sul fronte europeo il mercato scommette invece che la Bce possa decidere un taglio dei tassi gia' ad aprile; la probabilita' che cio' accada e' data all'87%. I riflettori saranno anche puntati sulla stagione delle trimestrali che entra nel vivo in Italia e arriva al culmine negli Stati Uniti dove i colossi tecnologici (Apple, Amazon, Microsoft e Alphabet) sono chiamate alla prova dei conti. Per quanto riguarda i dati macro attenzione ai dati sul pil europeo del quarto trimestre stimato al +0,3% su base annua) e il dato sulla fiducia dei consumatori americani di gennaio. Cosi' i future dell'Euro Stoxx 50 calano dello 0,21%, quelli del Ftse Mib di Milano lo 0,18% e Francoforte lo 0,02%. Segno piu' invece per Parigi (+0,10%) e Londra (+0,22%). Sul fronte asiatico Hong Kong cede oltre 2 punti percentuali e Shanghai che arretra dell'1,8%. A pesare ancora il caso Evergrande le cui azioni sono rimaste sospese dalle contrattazioni dopo la messa in liquidazione della societa'. In Giappone invece l'indice Nikkei 225 di Tokyo e' salito dello 0,11%. Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro risale a 1,0816 (1,0806 alla vigilia). Lo yen torna a rafforzarsi sul dollaro, a un valore di 147,20, e sull'euro a 159,50. Petrolio in salita con il Brent Crude Marzo a 82,84 dollari al barile (+0,53%) e il Wti a 77,27 dollari al barile (+0,64%). Prezzo del gas naturale in calo ad Amsterdam a 27,8 euro al megawattora (-1,32%).

