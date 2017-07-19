Borsa: Europa verso avvio in rialzo, focus sul lavoro Usa in ottica Fed

Si punta su taglio tassi nella riunione del 17 settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 set - Le Borse europee si preparano a un'apertura in rialzo (future sull'Euro Stoxx 600 a +0,4%), con gli investitori in cerca di nuovi indizi che rafforzino le speranze per un taglio dei tassi della Fed nella prossima riunione (in calendario il 17 settembre).

Segnali che in giornata potrebbero arrivare dai nuovi dati sul lavoro americano.

Cosi', in scia ai nuovi record messi a segno a Wall Street dallo S&P 500, si muovono in rialzo anche i contratti su Milano (+0,4%), Parigi (+0,4%), Francoforte (+0,2%), Amsterdam (+0,6%) e Madrid (+0,3%). Procedono a passo piu' incerto i future su Londra (-0,06%), in attesa del dato sulle vendite al dettaglio. Nel frattempo, le Borse asiatiche sono in positivo e, in particolare, il Nikkei ha messo a segno guadagni per un punto percentuale, grazie all'ordine esecutivo firmato dal presidente Usa Donald Trump per l'attuazione dell'accordo commerciale Washington-Tokyo, che prevede una riduzione dei dazi doganali, in particolare sul settore automobilistico.

Guardando al fronte macro, i numeri piu' attesi oggi saranno, come anticipato, quelli su occupati e salari non agricoli di agosto negli Stati Uniti, un indicatore importante da valutare per la Fed che segue il rapporto sul settore privato della vigilia. "Nel breve termine, i mercati potrebbero accogliere bene questi dati perche' dovrebbero aumentare le probabilita' di un taglio dei tassi da parte della Fed - ha dichiarato Chris Larkin di E*Trade di Morgan Stanley - "Ma se i numeri dovessero peggiorare troppo, potrebbero sorgere preoccupazioni sullo stato di salute dell'economia".

Sul mercato valutario, l'euro resta sotto quota 1,17 a 1,1669 dollari (da 1,1641 ieri in chiusura). La moneta unica vale anche 172,98 yen (da 173,07), mentre il cross dollaro/yen e' 148,32 (da 148,95). Ancora in lieve calo il prezzo del petrolio in vista del vertice Opec+ del week end: il Wti cede lo 0,4% a 63,2 dollari al barile e il Brent lo 0,3% a 66,8 dollari. Poco mosso il gas naturale ad Amsterdam a 32,33 euro al megawattora (-0,2%). L'oro resta vicino a livelli record, con il contratto spot a 3.551 dollari l'oncia (+0,2%).

