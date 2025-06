Borsa: Europa verso avvio in rialzo con ottimismo su negoziati dazi

In calo petrolio e gas con tenuta della tregua Israele-Iran (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - Si preparano a partire con il piede sull'acceleratore le Borse europee.

L'ottimismo per i progressi nei negoziati commerciali favorisce gli acquisti, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha detto di non pensare che ci sara' necessita' di prorogare la scadenza del 9 luglio sui dazi. Il team dell'inquilino della Casa Bianca 'sta inviando lettere a quasi 200 Paesi colpiti dalle misure' commerciali, e 'stiamo lavorando ad accordi con tutti gli altri Paesi', ha spiegato, dopo gli accordi con Cina e Gran Bretagna.

Cosi' puntano al rialzo i future sull'Euro Stoxx 50 (+0,5%) come quelli sul Ftse Mib di Milano (+1,1%). Verso un'apertura positiva anche Parigi (+0,6%), Francoforte (+0,6%), Londra (+0,2%) Madrid (+0,2%). Ad alimentare il clima positivo sui mercati c'e' anche il cessate il fuoco tra Iran e Israele che, pur essendo fragile, sembra finora reggere, favorendo anche un allentamento della pressione sul prezzo del petrolio: i contratti in scadenza a settembre sul Brent sono poco mossi sui 66,8 dollari al barile, mentre quelli sul Wti di pari scadenza si muovono in lieve ribasso (-0,1%) a 64 dollari. In calo anche il prezzo del gas naturale scambiato ad Amsterdam a 33,285 euro al megawattora (-1,1%).

Sul fronte politica monetaria, l'attenzione e' rivolta oggi sul Forum Bce di Sintra dove interverranno diversi banchieri Bce, ma soprattutto vi sara' un panel a cui parteciperanno la Presidente BCE Lagarde ed i Governatori di Fed, BoE e BoJ.

Gli investitori sperano di acquisire nuove informazioni soprattutto alla luce dei rumor di un possibile annuncio in autunno del successore di Powell, il cui mandato scade a maggio del prossimo anno. Questo dopo che il presidente Trump e' tornato ieri ad attaccare il presidente della Fed, Jerome Powell, dicendo che 'chiunque e' meglio di lui' poiche' Powell e' 'colpevole - secondo Trump - di non tagliare i tassi di interesse', mentre il tycoon avrebbe 'gia' in mente il nome del sostituto'.

Sull'azionario a Piazza Affari occhi puntati sul titolo di Tim che ha respinto le accuse mosse da Enav in merito ai guasti dei radar che sabato hanno creato un blocco del traffico nell'area del Nord Ovest del Paese. Il Gruppo ha fatto sapere 'di essere stato costantemente operativo per monitorare la situazione e garantire i livelli di affidabilitaa' richiesti dal sistema, sia per la componente di propria responsabilita' contrattuale sia a supporto di Enav'. Focus anche su A2A dopo che e' scattato il conto alla rovescia per la cessione di circa 490mila punti di riconsegna gas (in pratica contatori) ad Ascopiave in Lombardia. Secondo quanto risulta a Radiocor, a breve verra' firmato il closing di un'operazione da 430 milioni su cui era stato raggiunto un accordo vincolante a fine 2024: atteso per oggi, salvo colpi di scena, arrivera' l'annuncio ufficiale.

Sul valutario poco mosso il cambio euro/dollaro a 1,172, mentre la moneta unica perde vigore sullo yen giapponese a 1687,81 (-0,4%). Debole l'oro, con il contratto spot in lieve ribasso (-0,3%) a 3291,135 dollari l'oncia.

