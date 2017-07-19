Borsa: Europa verso avvio in cauto rialzo con occhi ai dati macro
Wall Street chiusa per la festivita' del Labor Day (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 set - Si preparano a inaugurare il mese di settembre in cauto rialzo le Borse europee, in una settimana che sara' ricca di dati economici, a partire dall'inflazione nell'eurozona, in programma martedi', che secondo il consensus di Bloomberg vedra' un lieve rialzo, e per finire con il rapporto sui posti di lavoro negli Stati Uniti, previsti per venerdi'.
In giornata sono attesi i dati Pmi manifatturieri per l'Europa, mentre Wall Street restera' chiusa per la festivita' del Labor Day.
Gli investitori, intanto, continuano a monitorare gli sviluppi sul fronte commerciale e sul fronte geopolitico.
Occhi anche alla situazione europea, con la Francia che si prepara al voto di fiducia del prossimo 8 settembre nei confronti del primo ministro Francois Bayrou.
In aggiunta, a poche settimane da quello che probabilmente sara' il primo taglio dei tassi d'interesse dell'anno da parte della Federal Reserve (nella riunione del prossimo 17 settembre), gli sconvolgimenti messi in atto dal presidente Trumo destano nuove incertezze sul percorso di politica monetaria.
Cosi', I future sull'Eurostoxx 50 si muovono vicini alla parita' (+0,05%), e quelli sul Ftse Mib in rialzo dello 0,25%. Puntano a un avvio in cauto rialzo anche i contratti a Francoforte (+0,06%), Parigi (+0,2%) e Madrid (+0,07%).
Sull'azionario a Piazza Affari ancora occhi sulle banche e sul risiko del settore: si riunira' oggi il Cda di Mps per decidere se effettuare un rilancio del prezzo dell'Ops lanciata su Mediobanca il 24 gennaio scorso. Agli attuali corsi di Borsa, il concambio e' di 2,533 azioni Mps per ogni Mediobanca.
Sul valutario, prosegue l'indebolimento del dollaro, con il cambio euro/dollaro a che sfonda la soglia di 1,17 (in rialzo dello 0,25% a 1,171). La moneta unica vale anche 172,17 yen, mentre il cross dollaro/yen e' a 146,93 (147,01).
Sul fronte energetico, ancora in calo il petrolio, con gli investitori che prevedono un aumento dell'offerta in seguito allo scioglimento dei tagli alla produzione da parte dell'Opec+. Inoltre, la fine della stagione estiva potrebbe comportare un indebolimento della domanda di benzina negli Stati Uniti. Cosi' il Brent a 67,36 dollari al barile (-0,2%) e il Wti a 63,7 dollari (-0,4%). Arretra anche il gas naturale a 31,385 euro al megawattora (-0,75%) ad Amsterdam.
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Mediobanca
|20,87
|+0,82
|9.17.18
|20,77
|20,88
|20,86
|Banca Monte Paschi Siena
|7,927
|+1,07
|9.17.10
|7,875
|7,932
|7,875
