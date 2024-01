Borsa: Europa verso avvio in calo con occhi ancora a Davos

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 gen - Si preparano ad aprire in rosso le Borse europee all'indomani di una seduta fiacca che ha visto ferme le contrattazioni a Wall Street per la festivita' del Martin Luther King day. Prosegue il Forum internazionale di Davos, che terminera' il 19 gennaio, dove mercoledi' e' in programma l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde, mentre oggi gli investitori attendono il discorso del governatore della banca centrale francese, Francois Villeroy de Galhau, per avere una bussola sulle prossime mosse in campo di politica monetaria.

Ieri il collega austriaco Robert Holzmann, a margine del Forum, ha lasciato intendere che la Bce potrebbe sfidare le aspettative del mercato e rimandare l'avvio dei tagli dei tassi di interesse per tutto il 2024: "Non riesco a immaginare che parleremo ancora di tagli - ha detto - tutto cio' che abbiamo visto nelle ultime settimane punta nella direzione opposta, quindi potrei addirittura non prevedere alcun taglio quest'anno". Intanto in Asia il Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,79%. Tornando all'Europa, sul fronte macro si guarda ai dati relativi al mercato del lavoro britannico, con il tasso disoccupazione che si e' attestato stabile a dicembre al 4,2%. In Germania invece i prezzi al consumo sono saliti dello 0,1% mensile a dicembre e del 3,7% annuo, secondo la lettura finale diffusa dall'ufficio federale di statistica (dato in linea con le previsioni degli analisti). Continua, inoltre, la stagione delle trimestrali: oggi saranno alla prova dei conti i colossi bancari Usa, Goldman Sachs e Morgan Stanley.

Cosi' i future sull'Eurostoxx 50 sono in calo dello 0,63%, mentre i contratti sul Ftse Mib di Milano arretrano dello 0,58%; verso un avvio sotto la parita' anche le altre piazze continentali: Madrid -0,53%, Parigi -0,48% e Amsterdam -0,49%. Sul valutario, e' stabile il cambio tra euro e dollaro a 1,091 (1,095 lunedi' sera). Risale il prezzo del gas naturale scambiato ad Amsterdam a 30,055 euro al megawattora (+0,44%), quando ieri e' sceso sotto la soglia dei 30 euro al megawattora, ai minimi da inizio agosto 2023.

In lieve rialzo il petrolio con il Brent marzo scambiato a 78,27 dollari al barile (+0,15%) e il Wti febbraio a 72,55 dollari (+0,14%).

Bla-

(RADIOCOR) 16-01-24 08:28:33 (0164) 3 NNNN