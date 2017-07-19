Borsa: Europa verso avvio contrastato in settimana banche centrali e trimestrali Big Tech

Occhi su stallo negoziati Usa-Iran, greggio ancora in rialzo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - I future indicano un'apertura contrastata per le Borse europee nella prima seduta di una settimana che sara' particolarmente ricca da un punto di vista macro e che vedra' le riunioni di tutte le principali banche centrali. La Banca del Giappone si riunira' martedi' per decidere se tagliare o meno i tassi.

Mercoledi' sara' il Comitato federale per il mercato aperto (Fomc) della Fed a decidere sul tasso di interesse di riferimento, dopo aver operato l'ultimo taglio al costo del denaro nella seconda meta' del 2025. Si tratta dell'ultima conferenza stampa ufficiale del presidente della Fed Jerome Powell, con Kevin Warsh, scelto del presidente Trump per succedere a Powell, che dovrebbe essere confermato nella carica dal Senato degli Stati Uniti prima della prossima riunione di politica monetaria della Fed a meta' giugno.

Giovedi' sara' poi la volta di Bce e Banca d'Inghilterra. Sul fronte macroeconomico sara' la settimana dei PIL, con la pubblicazione dei dati di Eurozona e Stati Uniti prevista per giovedi'. Sempre giovedi', in Eurozona verra' diffuso il dato preliminare sull'inflazione di aprile.

Intanto, gli occhi degli investitori restano puntati sulla situazione in Medio Oriente, dopo che l'ultima tornata di colloqui di pace in Pakistan e' stata annullata e il Presidente Trump ha dichiarato che eventuali ulteriori negoziati con l'Iran potrebbero svolgersi per telefono.

L'Iran puo' contattare gli Stati Uniti se vuole negoziare la fine del conflitto: "Puo' chiamarci", ha detto il presidente Trump a 'The Sunday Briefing' di Fox News, aggiungendo che qualsiasi colloquio sarebbe condotto telefonicamente. Cosi', mentre il prezzo del petrolio continua ad incrementare i rialzi, con il Brent per giugno in progresso di oltre due punti (+2,3%) a 107,74 dollari al barile e il Wti di pari scadenza (+2,14%) a 96,43 dollari, i future sugli indici europei si muovono a diverse velocita': +0,08% per l'Eurostoxx 50, invariati i contratti sul Ftse Mib di Milano, +0,13% per il Cac di Parigi, +0,2% per il Dax di Francoforte, -0,3% per l'Ibex di Madrid.

In questo quadro, entra nel vivo la stagione delle trimestrali, in particolare negli Usa con tutte le principali societa' tech (ad eccezione Nvidia attesa il prossimo 20 maggio) che pubblicheranno i conti. In particolare, mercoledi' saranno diffusi i numeri di Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft, indicatori chiave del sentiment che circonda il settore dell'intelligenza artificiale, che hanno raggiunto una capitalizzazione di mercato complessiva di 11,6 miliardi di dollari, pari a oltre il 19% dell'intero S&P 500. In Europa dove saranno sotto la lente il settore bancario e quello energetico.

Poco mossi i cambi tra le principali valute. L'euro-dollaro si assesta sui 1,1718 (+0,01%), l'euro-yen a 186,814 (invariato ), il dollaro-yen a 159,42 (+0,05). Perde quota il Bitcoin a 77502 dollari (-1,15%). Piatti i metalli preziosi, con l'oro spot a 4.712 dollari l'oncia (+0,06%) e l'argento spot a 75,8 dollari (+0,2%). Sul fronte energetico, e' in salita anche il gas naturale a 45,325 euro al mwh (+1,03%).

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