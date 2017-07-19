Borsa: Europa verso avvio contrastato, attesa per Bce e inflazione Usa

Euro poco mosso sul dollaro, in lieve calo il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - I future indicano un prossimo avvio contrastato per le Borse europee che restano guardinghe in vista del dato sull'inflazione americana e del meeting della Bce di oggi. Se dalla Banca centrale europea e' atteso il mantenimento dello status quo sui tassi di interesse, dalla Fed gli investitori si attendono una prima sforbiciata nella riunione della prossima settimana (17 settembre). I future sull'Euro Stoxx oscillano poco sotto la parita' e quelli sul Ftse Mib segnano +0,18%.

Il dato sui prezzi al consumo Usa, che sara' pubblicato nel primo pomeriggio (14.30 italiane) fornira' un quadro completo dell'inflazione ad agosto, dopo che ieri i prezzi alla produzione hanno mostrato un calo inaspettato, eliminando praticamente ogni dubbio su un taglio di 25 punti base da parte della Fed e alimentando le speranze per un maxi taglio di 50 punti (indicato pero' soltanto da una minoranza). A Wall Street intanto ieri lo S&P 500 ha segnato un nuovo record con il boom di Oracle (+36%), che ha registrato la migliore seduta dal 1992, rendendo il fondatore Larry Ellison l'uomo piu' ricco del mondo, grazie a prospettive di crescita rilevanti del business legato all'intelligenza artificiale.

Sessione positiva poi per le Borse asiatiche, oggi, caratterizzata dai guadagni per i giganti della tecnologia.

Sullo sfondo restano pero' i timori per le tensioni geopolitiche, tra la guerra russa in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente.

Sul valutario, l'euro e' poco mosso sul dollaro a quota 1,169 (da 1,172 ieri in chiusura) mentre sul fronte energetico, il petrolio e' debole: il Brent viaggia a 67,4 dollari al barile (-0,13%) e il Wti a 63,5 dollari al barile (-0,2%). Il gas e' in rialzo dello 0,7% a 33,12 euro al megawattora sulla piattaforma di Amsterdam. Oro in lieve calo (-0,2%) a 3.632 dollari l'oncia nel contratto spot.

dim

