Borsa: Europa verso avvio cauto, a Milano ancora focus sulle banche

Future contrastati. Oro in rialzo, realizzi sul Bitcoin (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mag - I future europei indicano un avvio debole per l'Europa (-0,01% Euro Stoxx 50) nell'ultima seduta della settimana, mentre viaggiano in territorio positivo le borse asiatiche e i Treasury americani si sono stabilizzati, dopo l'impennata della vigilia e la chiusura poco mossa di Wall Street. I future sul Ftse Mib sono in calo dello 0,7%, mentre si attestano poco sotto la parita' quelli sul Cac di Parigi e sul DAx di Francoforte.

I timori sul debito pubblico Usa, alimentati dal via libera della Camera alla legge sul budget di Donald Trump, hanno portato ieri il decennale ai massimi dal 2007 e oggi il rendimento si assesta comunque sopra il 4,5%. Sul fronte asiatico, l'inflazione giapponese ha registrato la piu' rapida accelerazione degli ultimi due anni, alimentata dall'aumento dei costi di cibo ed energia. Ad aprile i prezzi al consumo, esclusi gli alimentari, sono aumentati del 3,5% rispetto a un anno prima (dal +3,2% del mese precedente). Lo yen si e' leggermente rafforzato. In Europa, il prodotto interno lordo della Germania e' aumentato dello 0,4% nel primo trimestre del 2025 rispetto al quarto trimestre del 2024.

Guardando all'azionario, a Piazza Affari gli occhi restano puntati sul risiko bancario. Unicredit stamattina ha annunciato la rinuncia alla condizione su Anima nell'ambito dell'ops su Banco Bpm, e presentera' ricorso al Tar Lazio sul provvedimento golden power del governo. Focus anche su Enel dopo i conti e su Azimut che ha raggiunto un'intesa vincolante con Fsi per la creazione della wealth management bank digitale Tnb.

Sul fronte dei cambi, l'euro risale a 1,131 dollari (da 1,128 ieri in chiusura) mentre si rafforza la divisa nipponica. Il cross euro/yen si attesta a 162,36, mentre il dollaro-yen e' in calo quota 143,5. In rialzo l'oro, che viaggia oltre i 3.300 dollari l'oncia. Il Bitcoin, dopo il record di ieri a un soffio da 112 mila dollari, scende oggi a 110.226 dollari.

Sul fronte energetico, in calo il petrolio con il Brent a 64 dollari al barile. Giu' anche il gas a 36,3 euro (-0,6%).

dim

(RADIOCOR) 23-05-25 08:44:33 (0184) 3 NNNN