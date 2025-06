Borsa: Europa verso apertura negativa, tornano timori su escalation in Medio Oriente

Petrolio torna a salire. Sale l'attesa per la Fed (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 giu - Le Borse europee si preparano a un'apertura negativa (future sull'Euro Stoxx -0,5%), mentre, all'indomani di una seduta positiva anche per Wall Street in scia alle speranze di de-escalation, si riaccende l'incertezza sugli sviluppi del conflitto tra Israele e Iran. I contratti sul Ftse Mib di Milano arretrano cosi' dello 0,4%, mentre sono in negativo anche quelli sul Dax di Francoforte (-0,6%), sul Cac di Parigi (-0,7%), sull'Ibex di Madrid (-0,4%) e sull'Aex di Amsterdam (-0,2%).

Nel frattempo, le piazze asiatiche sono miste e il Nikkei ha guadagnato mezzo punto percentuale, in scia alla decisione della Banca of Japan di lasciare i tassi d'interesse invariati a fronte dell'incertezza economica alimentata dalla guerra commerciale. Il focus rimarra' sulle banche centrali anche nei prossimi giorni e, in particolare domani, con la decisione della Fed sulla politica monetaria con gli operatori che danno per scontato un mantenimento dello status quo.

Tornando al Medio Oriente, ieri l'ipotesi di un conflitto di breve durata ha preso forza dopo che, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l'Iran si sarebbe detto pronto a porre fine alle ostilita' con Israele e a riprendere i colloqui con gli Stati Uniti sul proprio programma nucleare. La decisione di Trump di lasciare il vertice del G7 in Canada - dove si discute delle situazioni a Gaza e in Ucraina, oltre che di dazi - con un giorno d'anticipo per un vertice di emergenza a Washington e il suo invito a sgomberare la capitale iraniana Teheran hanno pero' riacceso i timori sui prossimi sviluppi del conflitto.

Proprio queste paure hanno spinto nuovamente al rialzo il prezzo del greggio: al momento il Wti guadagna lo 0,6% a 70,4 dollari, mentre il Brent sale dell'1,3% a 73,3 dollari al barile. Sul valutario, il dollaro ha recuperato leggermente terreno: dopo aver superato ieri quota 1,16, ora il cambio tra euro e biglietto verde si attesta a 1,156 (1,582 al closing precedente). Il cross euro/yen si attesta a 167,36 (da 166,9), mentre il dollaro/yen e' a 144,72 (da 144,12). Il gas naturale scambiato ad Amsterdam sale dell'1,2% a 38,3 euro al megawattora. L'oro e' infine in lieve rialzo a 3.388 (+0,1%).

Cog

