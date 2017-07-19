Borsa: Europa verso apertura in recupero, a Milano occhi sul risiko

Bitcoin oltre gli 80mila $, continua a scendere il greggio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 ago - Le Borse europee si lasciano gradualmente alle spalle i timori per le conseguenze del "D-Day economico" annunciato dagli Usa ai danni dell'Iran e si preparano cosi' a un'apertura in recupero (future sull'Euro Stoxx +0,33%), dopo i cali della vigilia. I contratti su Milano sono cosi' in positivo (+0,24%), come quelli su Parigi (+0,4%), Francoforte (+0,3%), Londra (+0,25%), Madrid (+0,35) e AMsterdam (+0,36%). Nel frattempo, le Borse asiatiche si muovono in ordine sparso, con il Nikkei in rialzo di mezzo punto percentuale, mentre gli investitori alleggeriscono le posizioni sulle aziende legate ai chip e all'AI, in vista dei conti del colosso californiano Nvidia (in calendario domani).

Tornando al quadro macro, ieri la strategia di sanzioni e isolamento economico annunciata dal segretario del Tesoro Usa ai danni di Teheran - che mira a sferrare un attacco contro tutte le connessioni finanziarie dell'Iran - e' "risultata meno drammatica del previsto, con un ampio divario tra la retorica e la sostanza", secondo gli analisti di Rystad Energy. E' infatti sembrata piu' "un'estensione del regime di sanzioni esistente che un'arma economica fondamentalmente nuova". Un fattore che ha tranquillizzato i mercati, che sono tornati a concentrarsi sui prossimi appuntamenti della settimana. Tra questi, i dati sui prezzi al consumo degli Usa (domani), che forniranno importanti indicazioni alla Fed per le sue prossime mosse sui tassi. In ogni caso, nuove indizi sulla traiettoria della politica monetaria dell'istituto arriveranno verosimilmente venerdi' con l'intervento del presidente della Fed Kevin Warsh al simposio di Jackson Hole.

Passando all'azionario, rimane sotto i riflettori il risiko bancario, con le mosse di Mps che negli scorsi giorni non sono riuscite a scaldare i "target" Banca Generali e Banco Bpm. Oggi oltretutto il cda di Piazza Meda sara' chiamato a valutare l'offerta del Monte.

Sul mercato valutario, il rapporto euro/dollaro si attesta a 1,1658 da 1668 ieri in chiusura. La moneta unica europea vale anche 185,73 yen (da 185,66), mentre il cross dollaro /yen e' a 159,32 (da 159,13). Sul fronte dell'energia e' in calo il prezzo del petrolio, con il future ottobre sul Wti giu' dello 0,89% a 84,25 dollari al barile e il contratto di pari scadenza per il Brent in discesa dello 0,97% a 91,28 dollari.

Piatto il gas naturale ad Amsterdam, che rimane comunque vicino ai 70 euro al megawattora e scambia a 68,04 euro (-0,4%). Poco mosso anche l'oro, con la consegna spot a 4.649 dollari l'oncia (-0,04%), mentre il bitcoin oltrepassa la soglia degli 80mila dollari e si porta ai massimi da meta' maggio a 80-477 (+1,9%).

Cog.

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