Borsa: Europa sotto pressione nel giorno Bce, a Milano giu' Buzzi (-2,3%)

Listini Ue verso terza seduta in rosso. Pesa anche la Cina (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 set - Le Borse europee aprono in rosso nel giorno della Bce. Milano e Parigi cedono lo 0,8% mentre Francoforte cede quasi l'1%. Pesa dunque - cosi' come nelle ultime due sedute - l'attesa per le decisioni dell'Eurotower, da cui gli analisti si aspettano una riduzione, seppur minima, del Pepp, il pian o pandemico di acquisto di asset. A cio' si aggiungono il calo di Wall Street di ieri sera (con i future Usa ancora in rosso), le preoccupazioni espresse dal Beige Book della Fed riguardo il potenziale impatto della variante Delta sull'economia e lo scivolone dei listini asiatici, legato al deludente dato sull'inflazione cinese (frenata ad agosto) e soprattutto alla nuova stretta delle autorita' di Pechino sul tech, con il Governo che ha nuovamente convocato le societa' di videogiochi per ribadire le restrizioni all'utilizzo annunciate nelle scorse settimane.

A Milano tengono botta soltanto titoli difensivi come Diasorin e Inwit, in rialzo dello 0,6% mentre in coda al listino ci sono le banche, con Unicredit, Fineco e Mediobanca in rosso dell'1%, anche se la peggiore e' Buzzi, sospesa in volatilita' a -7% rientra a -2,3% dopo il taglio della valutazione da parte di una casa d'affari, che ha anche dimezzato il target price a 6 euro. Tod's in controtendenza (+3,4%) dopo i conti semestrali superiori alle attese. Sul mercato dei cambi, il cross tra euro e dollaro e' sempre a ridosso di quota 1,18: la moneta unica vale 1,182 dollari (1,181 ieri in chiusura) ed e' stabile a 130,1 yen, mentre il rapporto dollaro/yen e' a 110,07 (da 110,36). Il petrolio recupera lo 0,3% a 72,83 dollari al barile.

