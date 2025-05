Borsa: Europa senza mordente a meta' seduta, a Milano (-0,3%) corre Iveco (+5%)

Bitcoin torna sui 111.000 dollari, sale anche l'oro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mag - Le Borse europee rallentano il passo al giro di boa di meta' seduta.

Piazza Affari vira in negativo (-0,3%) come Parigi (-0,5%) mentre si difende Francoforte (+0,15%) e Madrid galleggia intorno alla parita'. In lieve rialzo Londra (+0,1%) con le vendite al dettaglio nel Regno Unito in crescita dell'1,2% ad aprile, oltre le attese. Anche l'economia tedesca ha registrato un'espansione superiore alle stime iniziali con una crescita del Pil dello 0,4% nel primo trimestre, rispetto agli ultimi tre mesi 2024 (+0,2% precedentemente stimato).

Oltreoceano, i future Usa sono deboli (-0,1% per l'S&P e -0,2% sul Nasdaq) mentre si attenua il nervosismo sui titoli di Stato dopo americani.

Guardando all'azionario, a Piazza Affari continua a correre Iveco (+4,2%), spinta dai rumors su una nuova offerta per la divisione Defence da parte di Czechoslovak Group, molto piu' alta di quella della cordata Leonardo-Rheinmetall. In luce anche Azimut (+2,5%), all'indomani dell'accordo con Fsi per la creazione di Tnb, la nuova banca digitale dedicata alla consulenza patrimoniale. Acquisti su Prysmian (+1,6%), con Jefferies che ha alzato il target price a 68 euro (da 57 euro) confermando raccomandazione d'acquisto. Gli occhi restano puntati anche sul risiko bancario: Unicredit -0,17% ha annunciato la rinuncia alla condizione su Anima nell'ambito dell'ops su Banco Bpm (+0,1%), e ha fatto sapere che presentera' ricorso al Tar del Lazio sul provvedimento golden power del governo. Nel frattempo, la Bce ha dato il suo ok per l'aumento capitale di Bper Banca -0,4% per l'Ops su Bca Pop Sondrio -0,95%. In rialzo nel settore solo Mediobanca (+0,4%) mentre Mps e' tra i peggiori (-0,85%). In coda al listino ci sono pero' Inwit (-1,9%) e Generali (-1,3%) all'indomani della trimestrale.

Sul fronte dei cambi, l'euro continua a salire, scambiando a 1,135 dollari (da 1,131 in avvio e 1,128 ieri in chiusura) e a 162,7 yen (da 162,36 in apertura). Il cross dollaro-yen scende a 143,36 (da 143,5). In rialzo l'oro, che viaggia oltre i 3.300 dollari l'oncia (a 3.328). Il Bitcoin, che aveva aperto in calo, torna a salire sui 111.000 dollari, dopo il record di ieri a un soffio da 112 mila dollari. Sul fronte energetico, e' poco mosso il petrolio con il Brent a 64,5 dollari al barile e il Wti a 61,2 dollari. Vira in positivo il gas, che viaggia a 36,6 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

