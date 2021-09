Borsa: Europa sempre nervosa in attesa della Bce, Milano -0,5% a meta' seduta

Vendite su Buzzi e sulle banche. Rimbalza Tod's dopo conti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 set - Non si placa il nervosismo sui listini europei che, in attesa del verdetto della Bce, si presentano a meta' seduta comunque sopra i minimi toccati in apertura di contrattazioni. Gia' in flessione da due giorni, Parigi e Francoforte segnano -0,2% mentre Milano e Amsterdam cedono circa mezzo punto percentuale.

Tra meno di un'ora, l'Eurotower comunichera' le proprie decisioni di politica monetaria con il mercato che si aspetta una riduzione del Pepp, il piano di acquisti pandemico; altrettanto cruciale sara' poi la conferenza stampa della presidente della Bce, Christine Lagarde. Nel frattempo, sui mercati non mancano gli elementi potenzialmente destabilizzanti, tra cui la variante Delta (con i possibili riflessi sull'economia Usa) e la nuova stretta cinese sul tech che ha mandato in rosso del 2,3% la Borsa di Hong Kong.

Ancora negativi anche i future di Wall Street, tutti in calo dello 0,2%.

A Piazza Affari ancora vendite sul comparto industriale e sulle banche, anche se la peggiore e' Buzzi, che cede quasi il 3% dopo il taglio del giudizio da parte di Exane. Positivi invece Ferrari, Interpump e Prysmian, con rialzi di circa mezzo punto mentre Saipem, che oggi ha avviato il piano di acquisto di azioni proprie per incentivi al personale, rimbalza dell'1,3%. Sul resto del listino Tod's recupera il 3% dopo la semestrale oltre le attese.

Sul valutario, la moneta unica vale 1,183 dollari (1,181 ieri in chiusura) ed e' stabile a 130 yen, mentre il rapporto dollaro/yen e' a 109,9 (da 110,36). Il petrolio recupera lo 0,3% a 72,79 dollari al barile.

