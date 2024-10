Borsa: Europa risale con auto e tech, a Milano (+0,6%) brilla Stellantis

Ancora giu' il petrolio. Attesa per verbali Fed e inflazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 ott - Le Borse europee chiudono in recupero una seduta incerta e caratterizzata dall'attesa per i prossimi sviluppi in tema di tassi e inflazione: in serata negli Stati Uniti e' in programma la pubblicazione dei verbali dell'ultimo vertice della Federal Reserve, mentre domani tocchera' ai dati sui prezzi al consumo di settembre. A Piazza Affari il Ftse Mib ha allungato sul finale insieme agli altri listini continentali chiudendo in progresso dello 0,59%. Gli investitori continuano a guardare anche alla Cina, dove nei prossimi giorni le autorita' potrebbero annunciare nuove misure di sostegno all'economia, e ai rischi di escalation della guerra in Medio Oriente. Gli acquisti hanno premiato in particolare settori di recente sotto pressione come l'auto (+1,13% il sottoindice Stoxx del comparto) e i tecnologici (+1,23%), nonostante le indiscrezioni su una possibile richiesta da parte della Giustizia americana a Google di cedere parte dei propri asset (-1,62% Alphabet a Wall Street). Tra i principali titoli milanesi si sono cosi' messi in luce Stellantis (+1,94%) e StMicroelectronics (+1,68%).

Bene anche Pirelli (+1,67%) e Prysmian (+1,26%). In rosso invece Diasorin (-1,15%) e Amplifon (-1,13%). Sul mercato valutario, l'euro flette a 1,0953 dollari da 1,0967 ieri in chiusura. La moneta unica vale anche 163,38 yen (da 162,63), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 149,17 (148,28). Sul fronte dell'energia, dopo il tonfo di ieri continua a perdere quota il prezzo del petrolio in scia all'aumento superiore alle previsioni delle riserve Usa: il future novembre sul Wti cede lo 0,8% a 72,98 dollari al barile, mentre la consegna dicembre per il Brent perde lo 0,96% a 76,44 dollari. Il barile recupera tuttavia terreno rispetto ai minimi del durante, toccati rispettivamente a 71,57 e 75,15 dollari. In discesa dell'1,5% a 38,3 euro al megawattora il gas naturale ad Amsterdam.

Ppa-

(RADIOCOR) 09-10-24 17:38:48 (0535)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN