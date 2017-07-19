Borsa: Europa positiva, Milano chiude in bellezza (+1,1%) con sprint banche

Mps in testa a +2,6%, si stabilizzano prezzi oro e argento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 dic - Le Borse europee chiudono in bellezza l'ultima seduta a pieno regime del 2025, con il Ftse Mib di Milano che mette a segno un guadagno dell'1,14% a 44.944 punti, tornando ai massimi da gennaio 2001 grazie alla spinta delle banche. L'attenzione degli investitori resta puntata sul fronte di politica monetaria: in serata sono attesi i verbali dell'ultima riunione della Fed, che forniranno spunti piu' dettagliati sulle prossime mosse in materia di tassi da parte dell'istituto guidato da Jerome Powell. Importanti, in quest'ottica, saranno anche i dati sui sussidi di disoccupazione attesi per domani, per inquadrare meglio lo stato di salute del mercato del lavoro statunitense.

Guardando al 2026, i mercati si aspettano tassi fermi il prossimo mese, piu' incertezza sulle mosse della Fed a marzo.

Sull'azionario, a Piazza Affari, come anticipato, sono le banche a guidare il listino principale. Mps termina in testa al Ftse Mib a +2,6%, seguita da Unicredit (+2,3%) e Mediobanca (+2,1%). Gli investitori, in particolare, attendo il via libera della Bce al nuovo Statuto di Rocca Salimbeni.

L'inasprirsi delle tensioni geopolitiche spinge i titoli della difesa dopo la debolezza della vigilia: Leonardo guadagna l'1,4% e Fincantieri lo 0,9%. In coda Moncler a -0,5%.

Sul mercato valutario, l'euro/dollaro si attesta a 1,1762 da 1,1757 alla chiusura di ieri. La moneta unica vale anche 183,81 yen (da 183,53), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 156,25 (da 156,04). Si stabilizzano i prezzi delle materie prime dopo il tonfo della vigilia: l'oro torna a salire, con il contratto spot che vale 4.366 dollari l'oncia (+0,8%). In rialzo anche l'argento a 76,04 dollari (+7,9%) dopo le prese di beneficio della vigilia seguite al nuovo record oltre gli 82 dollari. Sul fronte energetico sale il petrolio con il Brent a 61,96 dollari al barile (+0,1%) e il Wti a 58,27 dollari (+0,33%). In calo del 2,8% il gas ad Amsterdam a 27,7 euro al megawattora.

