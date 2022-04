Borsa: Europa positiva in avvio, Milano +1% con focus su Generali e Eni (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 apr - Le Borse europee partono col piede giusto nell'ultima seduta del mese di aprile, il cui bilancio complessivo resta tuttavia al momento in rosso. Gli acquisti su auto, banche e tecnologici sostengono i listini continentali, che seguono il trend rialzista che ha coinvolto ieri Wall Street e nella notte gli indici asiatici grazie in particolare alla prospettiva di un allentamento della stretta regolamentare imposta dal governo cinese ai colossi tech. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna l'1,03%, portando a -2,8% la performance registrata nell'intero aprile. Nel resto d'Europa, Francoforte sale dello 0,96%, Parigi dello 0,69%, Amsterdam dell'1,09% e Londra dello 0,28%. Tra i principali titoli milanesi si mettono in luce Stellantis (+2,56%), Exor (+2,32%) e Cnh Industrial (+2,35%). StMicroelectronics (+2,42%) sale per il terzo giorno consecutivo dopo la pubblicazione dei conti trimestrali migliori delle previsioni in un settore tecnologico in fermento per gli sviluppi in Cina e attendo ai conti dei colossi Usa. I dati di bilancio sostengono anche Eni, che tuttavia dopo un avvio brillante ha frenato a +0,26%, mentre sono deboli le utility. Resta al palo Generali (-0,11%) in attesa del verdetto dell'assemblea sul rinnovo del cda. Sul mercato dei cambi, l'euro recupera dai minimi da cinque anni sul dollaro a 1,0552 da 1,0522 ieri in chiusura.

Rialza in parte la testa anche lo yen, ieri ai minimi da 20 anni contro il dollaro dopo che la banca centrale ha confermato la politica monetari ultra accomodante. Un euro vale 137,44 yen (da 137,67), il dollaro e' a 130,29 (130,79).

Ancora in rialzo il prezzo del petrolio, mentre gli operatori valutano le conseguenze di un possibile stop europeo alle importazioni di greggio dalla Russia. il contratto consegna giugno sul Brent sale dello 0,94% a 108,60 dollari al barile (+0,82% a 108,14 il future luglio) e quello di pari scadenza sul Wti dello 0,61% a 106 dollari. In calo invece il prezzo del gas naturale in Europa: sulla piattaforma olandese Ttf il contratto con consegna giugno cede l'1,8% a 98 euro per megawattora.

Ppa-

