Borsa: Europa poco sopra minimi a meta' seduta, a Milano (-1,2%) bene solo Saipem (+2%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 dic - Borse europee poco sopra i minimi di giornata al giro di boa della meta' seduta. Mentre i future di Wall Street indicano un avvio positivo, che comunque non sara' sufficiente a compensare il tonfo della vigilia, innescato dalla delusione post Federal Reserve, gli indici del Vecchio Continente cedono oltre un punto, zavorrati soprattutto dai titoli tecnologici (-2,4%), finanziari, industriali e farmaceutici. Cosi' Milano cede l'1,22%, come Parigi, Francoforte l'1%, Madrid l'1,53%, Londra e Amsterdam l'1,3% circa. Il mercato non ha gradito le decisioni della Fed, che, alla vigilia, ha ridotto i tassi di 25 punti base ma ha preannunciato solo due tagli nel 2025 e non quattro come stimato in precedenza. Intanto, si aspettano ulteriori indicazioni sui prezzi e, piu' in generale, sull'economia americana arriveranno oggi con i dati su Pil e richieste di sussidi di disoccupazione. Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari affonda Tim (-7,3%), colpita dai realizzi dopo avere ricevuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze e da Retelit l'offerta vincolante per l'acquisto di Sparkle. Molto male anche St (-5,2%), che risente del calo dei tecnologici innescato anche dal tonfo di Micron a Wall Street (-15% nel premercato) dopo l'outlook deludente per il secondo trimestre fiscale. Unici titoli in positivo Unipol (+0,67%) e, soprattutto, Saipem (+2%), dopo essersi aggiudicata un nuovo contratto offshore in Nigeria da circa 900 milioni di dollari, apprezzato dal mercato. In un contesto volatile, il petrolio riduce le perdite: il Wti febbraio scende dello 0,29% a 69,82 dollari al barile, il Brent di pari scadenza dello 0,27% a 73,19 dollari. Invece, in rialzo dell'1,8% a 41,75 euro al megawattora il prezzo del gas naturale scambiato ad Amsterdam. Sul valutario, l'euro torna sopra 1,04 dollari a 1,041 (1,0392 in avvio, da 1,049 alla vigilia), mentre vale 163,19 yen (162,767 in apertura, da 161,52). Il cross dollaro/yen e' a 156,81 (da 156,533).

Bitcoin, che ha registrato il calo maggiore da settembre dopo le decisioni della Fed, che potrebbero penalizzare gli investimenti speculativi, e' sceso sotto quota 100.000 dollari (a un minimo di 98.760 dollari), salvo poi recuperare posizioni (al momento vale 102.400 dollari). Infine, lo spread torna a 117 punti, contro i 119 dell'apertura e i 116 della vigilia, con il rendimento decennale che si riporta a 3,46% (3,49% in avvio, da 3,4%).

Ars

