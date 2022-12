Borsa: Europa perde quota dopo la Fed e aspetta la Bce, Milano -0,5% (RCO)

In rialzo Saipem ed Enel. Arretra Moncler (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - La prospettiva di un picco dei tassi americani oltre il 5% nel 2023 manda in rosso le Borse europee, che ora attendono le decisioni della Bce e in particolare il possibile annuncio dell'avvio del cosiddetto quantitative tightening, la riduzione del bilancio della banca centrale. Ieri la Fed ha rallentato il ritmo della stretta di politica monetaria, alzando i tassi come previsto di 50 punti base, ma il presidente Jerome Powell ha avvertito che l'outlook economico resta incerto e che, per ridurre l'inflazione, servira' un 'periodo prolungato' di crescita lenta, pur non prevedendo una recessione.

A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,48%, mentre nel resto d'Europa Francoforte perde lo 0,77%, Parigi lo 0,96% e Amsterdam lo 0,83%. Tra i principali titoli milanesi, Saipem guida il listino principale con un rialzo dell'1,41% dopo aver annunciato nuovi contratti offshore in Egitto e Guyana da 1,2 miliardi di dollari. Enel resiste alle vendite con un +0,59% alla luce dell'esclusiva concessa a Ppc per la vendita delle attivita' in Romania. Tra le banche, +0,36% per UniCredit che ha ribadito che il lieve incremento dei requisiti patrimoniali minimi Srep da parte della Bce non avra' impatti sulla politica di distribuzione ai soci. In rosso invece Interpump (-1,47%), Moncler (-1,67%) e Amplifon (-1,7%).

Sul mercato valutario, l'euro vale 1,0641 dollari da 1,0658 ieri in chiusura 144,69 yen (da 144,67), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 135,97 (da 134,93). In calo il prezzo del petrolio all'indomani dell'inaspettato rialzo delle riserve Usa: il future gennaio sul Wti cede l'1,13% a 76,41 dollari al barile, mentre il contratto febbraio sul Brent perde lo 0,87% a 81,98 dollari. Sale dell'1,6% a 133,7 euro per megawattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam.

Ppa-

