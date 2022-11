Borsa: Europa peggiora e anche Milano in rosso (-0,2%), banche e auto deboli

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 nov - Le Borse europee peggiorano progressivamente la performance e anche Piazza Affari e' passata in rosso (-0,24%) dopo una partenza vivace grazie ad alcune trimestrali. Amsterdam e' la piu' penalizzata (-1,3%), scivola dello 0,9% Francoforte mentre Parigi perde mezzo punto percentuale. Londra (-0,4%) e' penalizzata dal tonfo del gruppo media Itv (-6%) che stima ricavi 2022 in leggero calo sull'anno precedente (-1%/-1,5%) e di Marks&Spencer (-6%) che, dopo i conti del primo semestre, vede l'esercizio corrente con un utile operativo simile a quello precedente. A Milano, la corsa di Recordati (+3,8% dopo trimestrale e acconto del dividendo), di Saipem (spinta dalla raccomandazione di JpMorgan) e di Iveco (+3,3% sui conti) e' compensata dalla debolezza di molti bancari (Bper in primis) e anche del settore automotive (Pirelli, Stellantis e Ferrari in calo). Banche, tecnologici, retailer, viaggi e auto sono i settori al centro delle vendite in Europa, giu' anche i minerari visti i segnali di debolezza arrivati dall'economia cinese. Intanto il mercato guarda all'esito del voto di medio termine negli Stati Uniti e i future di Wall Street sono in rosso.

Piu' significativa la flessione dei prezzi del petrolio che porta il Brent gennaio sotto 95 dollari al barile e il Wti dicembre a 88,2 dollari al barile. Gas naturale in flessione contenuta a 117 euro al megawattora.

