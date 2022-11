Borsa: Europa parte in rialzo nel giorno della Fed, +0,3% Milano (RCO)

Male Amplifon, ancora gettonata Tim (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 nov - Avvio positivo per le Borse europee, che gia' ieri avevano guadagnato terreno, iniziando bene novembre dopo un ottobre da incorniciare. Sale pero' l'attesa per le decisioni che questa sera annuncera' la Federal Reserve in tema di politica monetaria e soprattutto per le parole che pronuncera' il numero uno, Jerome Powell, per comprendere se l'istituto centrale rallentera' il ritmo dei rialzi dei tassi nei mesi venturi. Sulle prime battute Parigi guadagna lo 0,55%, Francoforte lo 0,25%, Amsterdam lo 0,24%. Madrid, invece, cede lo 0,1%. A Milano il Ftse Mib registra un rialzo dello 0,3%, mentre lo spread e' poco mosso a 213 punti.

A Piazza Affari scivola di oltre il 2% Amplifon, risentendo del profit warning di Demant. Tim guadagna oltre il 3%, con il mercato che si interroga sulle mosse di Cdp. I riflettori sono puntati su Ferrari (-0,2%), che pubblichera' i conti del terzo trimestre. Domani, inoltre, sara' la volta di Stellantis (+1,2%) e Pirelli (-0,1%). Vanno bene le banche.

Fuori dal paniere principale, pero', Mps cede l'1,1% e torna sotto i 2 euro per azione. Oggi si conclude l'asta dell'inoptato dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi che la banca senese ha concluso lunedi'.

Il mercato dei cambi e' poco mosso: l'euro/dollaro si attesta a 0,9891 (ieri in chiusura a 0,9872). La divisa unica e' inoltre scambiata a 145,7 yen (146,19 yen), mentre il dollaro-yen si attesta a 147,2 (148,06). Il petrolio continua a salire: il Wti, contratto di dicembre, guadagna l'1,19% attestandosi a 89,42 dollari al barile. Dopo la frenata di ieri, sale del 5,18% il gas: il contratto di dicembre si attesta a 122 euro per megawattora.

emi-

(RADIOCOR) 02-11-22 09:23:35 (0182)NEWS,PA,ASS 3 NNNN