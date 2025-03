Borsa: Europa parte contrastata nella settimana Bce, a Milano (-0,5%) rally Leonardo

Acquisti sui titoli della difesa. Focus su inflazione Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 mar - Partono contrastate le Borse europee nella prima seduta di una settimana ricca di appuntamenti macroeconomici, tenute a galla dall'entusiasmo dei titoli della difesa. I mercati fanno i conti con una forte volatilita' mentre si destreggiano tra le tensioni geopolitiche, le incognite legate alla pace in Ucraina e la politica commerciale aggressiva degli Usa. A partire da martedi' scatteranno infatti le ulteriori tariffe Usa del 10% sulle importazioni da Cina, Canada e Messico. Gli occhi degli investitori sono rivolti anche al dato sull'inflazione dell'area euro, a tre giorni dal meeting di giovedi' della Bce.

Dopo le prime battute in rialzo, si muove sotto la parita' il Ftse Mib di Milano (-0,5%). Virano in negativo anche Francoforte (-0,08%), Parigi (-0,2%) e Madrid (-0,86%), la peggiore. Tiene Londra (+0,45%).

Tra gli altri dati macro, sono attesi i Pmi manifatturieri per Europa, Regno Unito, Francia, Germania, Italia. Negli USA, si guarda oggi al dato sull'Ism manufatturiero (domani quello sui servizi), mentre venerdi' arrivera' il dato sul mercato del lavoro. A spingere il rally dei titoli difensivi e' soprattutto l'intenzione di un riarmo 'urgente' dell'Europa, annunciato domenica al termine del vertice di Londra dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Layen, in vista del Consiglio europeo del prossimo 6 marzo.

Cosi' a Piazza Affari balza a +12,6% il titolo di Leonardo, dopo che nei primi scambi non e' riuscito a fare prezzo. La quotazione e' arrivata a toccare un massimo a 45,5 euro, per poi assestarsi in area 43,2 euro. Allo stesso modo corrono Bae System (+15%) a Londra, Rheinmetall (+17%) a Francoforte e Thales (+16,7%) a Parigi. Tra le blue chip milanesi acquisti anche su Iveco (+3,4%) e sugli energetici Tenaris (+1,6%) e Eni (+0,46%). In coda al listino Nexi (-2,67%) colpita dalle prese di beneficio dopo l'ottima performance di venerdi' in scia ai conti. Vendite su Campari (-2,3%) e Prysmian (-2,14%) e Brunello Cucinelli (-2%) che sconta il taglio di giudizio a 'Hold' da parte di Stifel.

La moneta unica scambia anche a 156,51 yen (-18%) mentre il cambio dollaro/yen si attesta a 150,4.

In rialzo il prezzo del petrolio con il Brent a 73 dollari al barile (+0,3%), e il Wti a 69,9 dollari (+0,2%).

Continua a correre il bitcoin, con l'intenzione di Trump di creare una riserva strategica Usa di criptovalute, e scambia a 91.631,3 dollari (+6,2%). In rally anche il gas naturale scambiato ad Amsterdam a 47,25 euro al mwh (+6,6%).

