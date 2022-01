Borsa: Europa parte al rialzo nel giorno della Fed, +1,2% Milano (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 gen - Borse europee in rialzo in avvio, nel giorno in cui la Federal Reserve annuncera' la condotta di politica monetaria. Il focus sara' sulla conferenza stampa del numero uno, Jerome Powell, per capire se la banca centrale Usa procedera' a tre rialzo o quattro nel corso dell'anno per combattere l'impennata dell'inflazione, ormai arrivata al 7% annuo.

Anche i future americani sono positivi, nonostante ieri sia fallito il tentativo di recupero e il Nasdaq abbia accusato una frenata del 2,28%. Intanto rimane sotto la lente la delicata situazione in Ucraina, con tensioni alle stelle tra Usa e Russia, mentre va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. Sulle prime battute Francoforte segna un progresso dell'1,4%, Amsterdam dell'1,2%, Parigi dell'1,27% e Madrid dell'1,44%. A Milano, dove gli investitori seguono le elezioni del Presidente della Repubblica, il Ftse Mib sale dell'1,18%, mentre lo spread si attesta a 143,6 punti.

A Piazza Affari bene le azioni petrolifere, sebbene il valore del greggio sia volatile: adesso sale dello 0,27% a 85,82 dollari al barile. Eni corre dell'1,7%. Sono ben impostate anche le banche, con Unicredit che registra un progresso dell'1,5% nell'attesa che venerdi' siano svelati i numeri sul 2021. E' invece al palo Tim (+0,3%), dopo l'offerta aggressiva sulla fibra lanciata dalla concorrente Iliad. Inoltre l'ad del gruppo, Pietro Labriola, annuncera' al cda le linee guida del suo piano per il gruppo. Fuori dal paniere principale, sono premiate le Tod's (+10%), all'indomani della pubblicazione dei ricavi 2021, risultati al di sopra delle attese: nel quarto trimestre i ricavi sono stati pari a 261,2 milioni, in progresso del 41,6% rispetto al quarto trimestre 2020 e del 9,6% rispetto a quello del 2019.

Sul fronte dei cambi, l'euro vale 1,1292 dollari (ieri in chiusura a 1,128 dollari). La moneta unica vale anche 128,76 yen (128,488), mentre il dollaro-yen e' pari a 114 yen (113,888).

