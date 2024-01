Borsa: Europa ok con trimestrali e attesa Bce, Milano resta indietro a +0,3% (RCO)

Nuovo avvio positivo per Mps (+2,6%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 gen - Avvio di giornata positivo per le Borse europee, che aspettano la riunione del consiglio direttivo della Bce, in calendario domani, e continuano a monitorare l'andamento della stagione delle trimestrali. Il mercato si aspetta che l'Eurotower lasci i tassi di interesse invariati, ma valutera' qualsiasi indicazione sulla futura traiettoria della politica monetaria e sui tempi del previsto allentamento. A Piazza Affari il Ftse Mib sale cosi' dello 0,3%, mentre sono piu' toniche Francoforte (+1,08%) e soprattutto Amsterdam (+1,56%), trainata dal +6% di Asml dopo i conti trimestrali. In progresso dello 0,33% Parigi.

Tra i principali titoli milanesi, nuovo avvio positivo per Mps (+2,6%) in vista dell'approvazione del bilancio 2023 che potrebbe portare sorprese sul fronte del dividendo. Acquisti su Bper (+1,46%), Prysmian (+1,42%), Erg (+1,19%) e Banco Bpm (+1,15%), mentre Tim cede lo 0,79% dopo che l'azionista Vivendi ha scritto alla Commissione europea affinche' valuti il ruolo del ministero dell'Economia nella vendita della rete. In calo dell'1,35% Stmicroelectronics alla luce delle indicazioni deludenti di Texas Instruments per il primo trimestre del 2024.

Sul mercato valutario, l'euro cerca di riavvicinare quota 1,09 dollari e vale 1,0878 da 1,0836 ieri in chiusura. In rafforzamento lo yen alla luce delle indicazioni della Boj: la divisa nipponica e' indicata a 160,57 per un euro (da 160,95) e 147,69 per un dollaro (da 148,17).

In cauto rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent del Mare del Nord consegna marzo a 79,84 dollari al barile (+0,36%) e il Wti di pari scadenza a 74,66 dollari (+0,39%).

In progresso dell'1,1% a 27,5 euro al megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

Ppa-

(RADIOCOR) 24-01-24 09:20:29 (0198)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN