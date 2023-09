Borsa: Europa nella morsa di tassi e Cina, Milano (-1%) giu' con banche e lusso

Gas torna a 40 euro, euro resta a minimi da marzo su dollaro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 set - Tassi di interesse, difficolta' dell'immobiliare cinese e dati Usa inferiori alle attese hanno tenuto sotto pressione le Borse europee che hanno chiuso un'altra seduta in rosso, anche se sopra i minimi di giornata. A Piazza Affari il Ftse Mib ha perso l'1%, zavorrato dalle banche, quando a Parigi il Cac40 e' sceso dello 0,7% a Francoforte il Dax40 dello 0,97%. Tra i fattori di freno per i mercati, resta la consapevolezza che la stretta monetaria durera' piu' a lungo del previsto, come ribadito alla vigilia dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, con la discesa del costo del denaro che potrebbe non iniziare prima del 2025. Permangono i timori per l'inflazione, con il prezzo del petrolio che si mantiene elevato, e le incertezze sulla tenuta dell'economia di Pechino: il colosso Evergrande - la societa' immobiliare piu' indebitata al mondo - continua la sua discesa alla Borsa di Hong Kong, dove nella seduta odierna ha lasciato sul terreno un altro 7%. Intanto, nel pomeriggio dagli Stati Uniti sono arrivati dati deludenti sulla vendita delle case e sulla fiducia dei consumatori. Per quanto riguarda l'Italia, tensioni sullo spread, salito in giornata fino a 192 punti ai massimi da maggio: entro giovedi' il governo deve presentare la nota di aggiornamento al Def.

A Milano, tra i titoli vendite su Banca Mps (-4,3%) e Bper (-4,5%), quando Moncler ha ceduto il 3,5%, con il lusso penalizzato da una revisione al ribasso sulle stime per il settore da parte di Morgan Stanley. Segno opposto per Mediobanca (+1,02%), che si e' mossa in controtendenza dopo che ieri i soci dell'Accordo di consultazione hanno espresso, come prevedibile, il proprio sostegno alla lista di candidati presentata dal cda uscente e guidata dal presidente Renato Pagliaro e dall'amministratore delegato Alberto Nagel.

Sul fronte monetario, la moneta unica resta ai minimi dal marzo scorso nei confronti del biglietto verde e passa di mano a 1,0577 dollari (1,058 in avvio e ieri in chiusura).

L'euro vale anche 157,462 yen (157,58 e 157,57), e il cambio dollaro /yen si attesta a 148,865 (149,08 e 148,83). In calo il prezzo del gas ad Amsterdam: -9% a 40,4 euro al megawattora e, infine, e' in rialzo il petrolio: il contratto consegna Novembre sul Brent segna un +0,48% a 93,74 dollari al barile e quello di pari scadenza sul Wti +0,66% a 90,27 dollari al barile.

