Borsa: Europa limita i danni sul finale nel giorno della Bce, -0,6% Milano

Scende l'euro e oscilla in area 1,10 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mag - Si chiude con il segno meno la seduta per le Borse europee, in una giornata governata tanto dalle banche centrali, dalle incertezze sulla tenuta del sistema bancario e sull'economia e dalle trimestrali. A fine giornata il Ftse Mib di Milano chiude in calo dello 0,6% a 26.670 mila punti, dopo aver oscillato in un range tra 26.494 e 26.800 punti. Dopo la Fed, che prepara una pausa alla stretta, anche la Bce ha alzato come atteso il costo del denaro di 25 punti base, precisando pero' che la strada da percorrere e' ancora lunga e lasciando quindi spazio a nuovi aumenti. A orientare la cautela degli investitori anche la reazione negativa dei tecnologici all'outlook di Qualcomm sulle vendite di cellulari, le tensioni sulle banche regionali Usa, con il nuovo caso di PacWest. Male anche i media, con il tonfo di Publicis a Parigi, e le auto, complice anche il dividendo Daimler. Focus anche sulle trimestrali: a Milano vendite su Leonardo (-5,8%) dopo il risultato operativo inferiore alle attese e sulla scia della delusione su Airbus. In testa al listino invece Ferrari (+4,7%) dopo i numeri superiori alle stime. Vendite su St (-2,3%) e sulle banche. Sul mercato valutario, l'euro ha reagito virando al ribasso dopo il rallentamento della stretta della Bce: la divisa unica che aveva testato in giornata la soglia di 1,092 dollari ha toccato un minimo a 1,0986 per poi oscillare a fine seduta a 1,1005 (1,105 di ieri sera). Euro/yen a 147,41 (da 149,459) e dollaro/yen a 133,95 (da 135,17). Petrolio di nuovo in calo dopo un tentativo di rimbalzo: il Brent luglio e' scambiato a 71,67 dollari al barile (-0,9%), il Wti giugno a 67,69 dollari (-1,36%). Gas naturale in calo del 2,6% in Europa: sul Ttf scambia a 35,8 euro al megawattora.

