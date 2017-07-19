Borsa: Europa inizia settimana in calo, a Milano (-0,6%) deboli le banche

-1% Mediobanca in ultimo giorno opas Mps (-1,2%). Oro record (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 set - Avvio di settimana debole per le Borse europee, con il mercato che continua a studiare le prossime mosse delle banche centrali.

Gli investitori si attendono ulteriori tagli dalla Fed da qui a fine anno e, in questo senso, importanti saranno i dati macroeconomici Usa in arrivo questa settimana, come il Pmi servizi e manifatturiero (domani) e soprattutto l'indice dei prezzi Pce (venerdi') per capire lo stato di salute dell'economia americana. Cosi', il Ftse Mib di Milano si muove in calo dello 0,6%, nel giorno in cui staccano i dividendi Eni e St (che pesano sull'indice per lo 0,09%) e nella prima seduta dopo la promozione di Fitch, che ha alzato il rating dell'Italia a 'BBB+' sottolineando la stabilita' politica del Paese. Deboli anche il Cac di Parigi (-0,43%), il Dax di Francoforte (-0,56%), l'Ibex di Madrid (-0,56%) e il Ftse 100 di Londra (-0,02%). Resiste l'Aex di Amsterdam (+0,42%).

Sull'azionario, l'attenzione e' rivolta ancora al settore bancario europeo, con Bbva (-1,6%) che a Madrid ha alzato l'offerta per Sabadell (-3,9%) dopo l'ennesimo giudizio negativo arrivato dal board di quest'ultima secondo cui l'offerta sottovalutava il valore dell'istituto catalano.

Guardando a Piazza Affari, deboli i titoli del credito con Mediobanca che cede l'1% nell'ultimo giorno di riapertura dell'opas lanciata da Mps (-1,25%). Vendite anche su Banco Bpm (-1%) e Fineco (-0,93%). Debole Campari (-0,64%) dopo il riassetto della governance, in coda Stellantis (-2,6%). Sul fronte opposto, scatta Lottomatica (+2,4%), nel suo primo giorno di contrattazioni sul Ftse Mib dove ha preso il posto di Pirelli (-0,9%). Acquisti anche su Leonardo (+1,8%).

Sul valutario, poco mosso il cambio euro/dollaro a 1,1740, la moneta unica vale anche 173,90 yen, mentre il cross dollaro/yen e' a 148,11. Sul fronte energetico, sale il petrolio in scia alle prospettive di ulteriori sanzioni contro la Russia: il Brent scambia a 67,16 dollari al barile (+0,69%), mentre il Wti si muove in rialzo dello 0,3% a 62,87 dollari. Poco mosso il gas a 32,3 euro al megawattora (+0,02%). Continua a correre l'oro, con il contratto spot che raggiunge un nuovo record a 3.719 dollari l'oncia e quello future ai massimi a 3.753 dollari.

