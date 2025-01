Borsa: Europa incerta in avvio, a Milano (-0,1%) occhi puntati su Generali

Giu' Stellantis dopo immatricolazioni Ue. Ritraccia Bitcoin (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 gen - Partenza all'insegna dell'incertezza per le Borse europee, mentre gli investitori si interrogano sull'impatto che avra' la politica del presidente americano, Donald Trump, sull'economia mondiale. Il tycoon ha promesso una 'nuova eta' dell'oro' per gli States, ma ha di nuovo parlato di dazi, che cosi' potrebbero avere un contraccolpo sul commercio internazionale. Milano segna un calo dello 0,1%, cosi' come Francoforte che ieri per la prima volta ha superato quota 21mila punti. Parigi oscilla sulla parita', Amsterdam sale dello 0,1%, mentre Madrid cede lo 0,5%. Londra e' stabile.

A Piazza Affari Generali, dopo un avvio debole, viaggia poco sopra la paritu' (+0,2%), nel giorno in cui il gruppo assicurativo e Natixis hanno annunciato la firma di un memorandum of understanding non vincolante per la creazione di una joint venture tra le rispettive societa' di asset management. Cedono il 2% le Stellantis nel giorno della pubblicazione delle immatricolazioni europee di dicembre.

Tengono le banche, con Unicredit che segna un +0,3%. Continua il rialzo delle Cucinelli (+0,4%), prossime ai massimi di sempre.

Sul mercato valutario, l'euro vale 1,0368 dollari (ieri in chiusura a 1,0403) e 161,4 yen (162), mentre il dollaro-yen e' pari a 155,67 (155,44). Il petrolio e' stabile, all'indomani delle promesse di Trump di innalzare i livelli di trivellazione: il wti, contratto di marzo, e' pari a 76,49 dollari al barile (-0,09%). Il gas si attesta a 48,36 euro al megawattora (+1%). Infine perde quota il Bitcoin dopo la fiammata di ieri, giorno in cui si e' spinto fino al top di 109.351 dollari: oggi passa di mano a 102.336 (-4,46%).

emi-

(RADIOCOR) 21-01-25 09:22:56 (0203)NEWS 3 NNNN