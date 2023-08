Borsa: Europa in rosso con timori su Cina e inflazione, Milano -0,5% (RCO)

Ma per ora nessun effetto shock da fallimento Evergrande (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 ago - Ancora vendite sui listini azionari europei: dopo la debolezza della vigilia, le Borse continuano a risentire dei timori legati alla Cina, alla luce anche del fallimento di Evergrande, e delle incertezze sulla politica monetaria. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,51%, mentre nel resto del Vecchio Continente Francoforte segna -0,67%, Parigi -0,63% e Amsterdam -0,47%. Evergrande ha chiesto di essere posto sotto procedura fallimentare negli Stati Uniti mentre cerca un accordo di ristrutturazione del debito. Tra le blue chip milanesi le vendite colpiscono Nexi (-0,93%), Bper (-0,86%), Mps (-0,85%) e Stellantis (-0,83%), mentre sono in rialzo Diasorin (+0,61%) e Leonardo (+0,39%). Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro si mantiene sotto quota 1,09 dopo che i verbali dell'ultimo vertice della Fed hanno mostrato che le preoccupazioni sull'inflazione si mantengono in primo piano: la moneta unica vale 1,0869 dollari da 1,0876 ieri in chiusura. L'euro incrocia lo yen a 157,97 (da 158,82), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 145,32 (da 146,04). In lieve rialzo il prezzo del petrolio: il future ottobre sul Brent segna +0,17% a 84,26 dollari al barile, mentre la consegna settembre sul Wti sale dello 0,3% a 80,63 dollari (+0,15% a 80,02 il contratto per ottobre). In rialzo del 2,4% a 37,7 euro al megawattora il gas naturale ad Amsterdam. Sul fronte delle criptovalute, il Bitcoin e' in calo del 4,5% dopo aver toccato un minimo a 25.314 dollari e si prepara ad accusare la peggior performance settimana da tre mesi sulla scia delle indiscrezioni secondo le quali la SpaceX di Elon Musk avrebbe liquidato le proprie posizioni.

Ppa-

(RADIOCOR) 18-08-23 09:13:51 (0167)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN