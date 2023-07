Borsa: Europa in rosso a meta' seduta, Milano argina perdite a -0,2%

Deludono i Pmi europei e cinesi. Attesa per i verbali Fed (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 5 lug - Le preoccupazioni sull'andamento dell'economia tengono banco sui mercati, con l'Europa in rosso e i future Usa che indicano una riapertura debole a Wall Street, dopo la festivita' dell'Independence Day. Milano limita le perdite a un -0,2% nel Ftse Mib, ma Parigi e Amsterdam perdono lo 0,6%, Francoforte, Londra e Madrid lo 0,5%. La giornata e' partita sottotono, dopo il dato peggiore delle attese sul settore dei servizi in Cina, che ha confermato un raffreddamento della ripresa post riapertura. Il mood sui mercati e' poi peggiorato con i Pmi europei, in rallentamento quello dei servizi nell'Eurozona e con il Pmi composito sceso sotto la soglia dei 50 punti a 49,9, indicando cosi' una contrazione dell'economia. In questo scenario, gli occhi sono puntati Oltreoceano, in attesa dei verbali Fed di questa sera, che potrebbero dare indicazioni su cosa accadra' a luglio, se ci sara' o meno un nuovo rialzo del costo del denaro. Intanto, sull'azionario europeo soffrono le materie prime, sensibili ai dati cinesi, la chimica e i tech, che risentono della "guerra dei chip". Tengono solo i farmaceutici. A Milano in testa al listino Leonardo (+1,16%), seguita da Mps (+1%). Tra le banche spicca anche Unicredit con un +0,9%. Acquisti su Diasorin (+0,94%), prosegue la serie positiva Saipem (+0,84%) mentre torna in luce Nexi (+0,5%) dopo qualche incertezza. In coda Pirelli, Finecobank e Interpump, con cali superiori all'1%. Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro oscilla appena sotto quota 1,09 a 1,088 (da 1,0914 ieri in chiusura) mentre l'euro/yen e' a 156,94 (157,43). Dollaro/yen a 144,25 (144,44). Frena il petrolio dopo la corsa delle ultime due sedute: Brent settembre a 76,01 dollari (-0,3%) e Wti agosto a 71,15 dollari (-0,24%). Poco mosso il gas a 35,6 euro al MWh (+0,5%).

Chi

(RADIOCOR) 05-07-23 13:00:38 (0341) 3 NNNN