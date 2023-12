Borsa: Europa in rosso a meta' seduta, a Milano (-0,7%) vola il calcio quotato

Juve +16% dopo sentenza Superlega. Spread cala ancora a 160 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 dic - Si muovono in rosso le Borse europee al giro di boa di meta' seduta, con i realizzi che prendono il sopravvento dopo il rally legato alle ipotesi di un taglio dei tassi gia' nel 2024 da parte di Fed e Bce. Il Ftse Mib di Milano accusa una flessione dello 0,68%. In rosso anche il Cac di Parigi (-0,58%), l'Ibex di Madrid (-0,28%), il Dax di Francoforte (-0,63%), l'Aex di Amsterdam (-0,77%) e il Ftse 100 di Londra (-0,44%).

Tra i titoli a maggior capitalizzazione a Piazza Affari scatta Recordati con +1,53%. Bene anche Erg (+1,36%), dopo la firma di un accordo con Apex Clean Energy Holdings per la creazione di una partnership strategica per la gestione di un portafoglio di impianti eolico e solare gia' operativo e potenzialmente svilupparlo. Si tratta di un investimento da 270 milioni di dollari che permette alla societa' di sbarcare nelle rinnovabili Usa. Sotto la parita' Eni, nonostante l'accordo per l'ingresso di Eip nella controllata Plenitude attraverso un aumento di capitale fino a 0,7 miliardi di euro che, dopo l'operazione, sara' pari a circa il 9% del capitale sociale della societa'. In coda al listino St (-1,53%) e Ferrari (-1,91%), in scia a un comparto auto che in Europa perde l'1,55%.

Fuori dal paniere principale volano i titoli di Juventus (+16%) e Lazio (+5,3%) dopo la sentenza della Corte di giustizia europea in merito al caso della Superlega che ha stabilito che il monopolio Uefa e Fifa e' contrario al diritto comunitario.

Sul mercato valutario, l'euro scambia a 1,098 (da 1,096 al closing precedente. Il cambio tra il biglietto verde e la divisa nipponica si attesta a 142,75 (143,70 al closing), mentre il cambio euro/yen vale 156,70. Continua a crescere il prezzo del gas naturale sulla piattaforma di riferimento ad Amsterdam: +4,4% a 35,015 euro al megawattora. Rifiatano le quotazioni del petrolio: il Brent del Mare del Nord, contratto di consegna a febbraio, scambia a 79,3 dollari al barile (-0,4%) e il Wti pari scadenza a 73,8 dollari (-0,4%). Lo spread Btp-Bund cala ancora a 160 mentre la Camera ha bocciato la ratifica del Mes.

