Borsa: Europa in risalita nonostante Pil Cina, Milano tiene dopo crisi governo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 lug - Piazza Affari, all'indomani di una seduta nera (-3,4%), in avvio sembra resistere alle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, che pure nella serata di ieri avevano fatto precipitare i future del 5% (+0,1% il Ftse Mib, con lo spread che pero' vola a 229 punti, 6 in piu' rispetto al closing precedente). Il mercato sembra sperare che si possa trovare un'intesa last minute, dopo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha respinto la richiesta del premier e lo ha invitato a presentarsi mercoledi' alle Camere per una verifica della maggioranza. Poco mosse anche le altre Borse europee (Parigi -0,14%, Francoforte +0,11%, Madrid +0,04%, Amsterdam +0,07% e Londra +0,04%), nonostante il rallentamento della Cina (Pechino ha visto crescere il Pil del secondo trimestre solo dello 0,4%, il dato peggiore da inizio 2020 a causa della politica di "tolleranza zero" sul Covid). I riflettori restano poi puntati sugli Stati Uniti, con picco dell'inflazione e mosse della Federal Reserve a tenere banco, mentre prosegue la stagione delle trimestrali (le grandi banche hanno finora deluso le aspettative: ieri JPMorgan e Morgan Stanley hanno visto calare i profitti, oggi sara' la volta di Wells Fargo e Citigroup). Per quanto riguarda i titoli, Saipem non riesce a fare prezzo in avvio, con un teorico -20,5%, mentre le banche del consorzio di garanzia dell'aumento di capitale hanno sottoscritto 584,7 milioni di azioni non sottoscritte nell'ambito dell'offerta, pari al 29,6% dei titoli totali oggetto dell'offerta, per un controvalore di 592,3 milioni di euro. In generale, sotto pressione le banche, mentre tra le peggiori ci sono Telecom (-3%) e Moncler (-2,29%). Regge il comparto automotive (Stellantis +0,29%), dopo che le immatricolazioni di auto di giugno sono crollate nell'Unione europea al minimo dal 1996 (stando ai dati Acea -16,8% nel mese e -13,7% nel semestre).

Sul valutario l'euro resta sulla parita' con il dollaro (a 1,0019, contro gli 1,0067 della chiusura precedente). Il petrolio torna a scendere, restando sotto la soglia dei 100 dollari: i future del Wti agosto calano dello 0,7% a 95,11 dollari al barile e quelli del Brent dello 0,38% a 98,77 dollari.

Ars

(RADIOCOR) 15-07-22 09:20:41 (0182)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN