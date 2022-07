Borsa: Europa in recupero prima di Lagarde, anche Milano riduce calo a 1,4%

Giu' petrolio e gas, euro in frenata aspettando la Bce (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 lug - I mercati azionari europei recuperano prima delle decisioni della Bce e della conferenza stampa della sua presidente Christine Lagarde e anche Piazza Affari, arrivata a perdere anche il 2,7% nel corso della mattinata, limita il passivo (-1,4%) legato alla caduta del Governo Draghi e all'inevitabile ritorno al voto dopo l'estate. A meta' seduta Amsterdam (+0,9%) e' la migliore e anche Parigi e Madrid sono passate in rialzo, cedono mezzo punto percentuale Francoforte e Londra. E' il settore energia a pesare principalmente sui listini, bene media, tech e costruzioni. Le banche (con le italiane molto penalizzate) sono contrastate prima degli annunci Bce da cui si attende un rialzo di 25 punti base dei tassi di interesse nell'eurozona e indicazioni sugli strumenti anti-Spread.

A parte Saipem (-6,6%), sono soprattutto i titoli del settore finanziario a pagare l'incertezza politica e le societa' esposte sui titoli di Stato: -5% Poste e Unicredit, -4,9% Banco Bpm, -4% Intesa Sanpaolo, -3,9% Bper. Male anche Tim tra i rischi legati all'elevato indebitamento del gruppo e il timore che il dossier della rete unica possa rallentare alla luce dell'incertezza politica. Bene i titoli del settore sanitario (Diasorin, Ampifon, Recordati) ma anche tra gli industriali Prysmian e Interpump. In evidenza Campari (+1,8%).

L'euro aspetta l'annuncio Bce in frenata rispetto al dollaro: 1,019 il cambio dagli 1,0214 di questa mattina. Pesante il prezzo del petrolio: -4,5% Brent settembre a 101,95 dollari al barile, -5% il Wti settembre a 95 dollari al barile. In calo del 5% il prezzo del gas naturale europeo a 146,25 dollari al barile nel giorno in cui sono riprese le forniture russe attraverso il gasdotto Nord Stream 1.

