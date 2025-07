Borsa: Europa in positivo con trimestrali e Fed, a Milano (-0,07%) pesante Iveco

Vendite anche su Tenaris, Amplifon +1,7% dopo crollo vigilia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 lug - Apertura positiva per le Borse europee in una giornata dominata dalle trimestrali sia nel Vecchio Continente sia a Wall Street - con i numeri oltre le attese di Meta e Microsoft - e con i mercati che studiano la decisione della Fed di lasciare invariato il costo del denaro. In questo contesto, il Ftse Mib di Milano oscilla intorno alla parita' (-0,07% al momento), appesantita dai ribassi di Iveco (-5,3%). Procedono a passo piu' svelto il Cac di Parigi (+0,36%), il Dax di Francoforte (+0,58%), il Ftse 100 di Londra (+0,3%), l'Aex di Amsterdam (+0,7%) e l'Ibex di Madrid (+0,97%). Tornando alla Fed, il presidente Jerome Powell si e' mostrato cauto sulle prossime mosse dell'istituto, evidenziando la forza del mercato del lavoro Usa e la persistenza di un'inflazione 'ancora piuttosto elevata', anche a fronte del rallentamento della crescita. La prudenza del numero uno della banca centrale ha cosi' spinto i mercati a ridimensionare le attese per un taglio a settembre (Wall Street ha cosi' frenato sul finale di seduta). In ogni caso, maggiori informazioni sullo stato dell'economia americana arriveranno in giornata dai dati sul Pce, l'indicatore preferito dalla banca centrale americana sull'andamento dei prezzi.

Passando all'azionario milanese, a tenere banco e' lo scivolone di Iveco, all'indomani dei conti e del taglio delle stime, e soprattutto dell'accordo per la cessione per 3,8 miliardi dei suoi veicoli commerciali all'indiana Tata Motors e della divisione Defense a Leonardo (-0,5%) per 1,7 miliardi. Il titolo del produttore di autoveicoli inizialmente non e' riuscito a fare prezzo, per poi entrare in negoziazione con perdite attorno ai 4 punti percentuali e ora scambia a -5,3%. Tra le altre blue chip, e' pesante anche Tenaris (-2,98%) che, nonostante la trimestrale migliore delle attese, si attende un calo moderato delle vendite nel secondo semestre 2025. Sul fronte opposto del listino, rimbalza Amplifon (+1,7%), dopo il crollo del -25% seguito, nella seduta di ieri, ai conti e al taglio della guidance.

Sono poi ben impostate Fineco (+0,87%) e Prysmian (+1,02%), entrambe spinte dai conti, gli acquisti premiano anche le banche, con Bpm (+1,4%) in testa. A sostenere il settore sono anche i segnali positivi che arrivano da Oltralpe, con il balzo dell'utile e il rialzo dei target della francese Societe Generale (+5,9% a Parigi). In questo contesto, a Milano e' pero' debole Mediobanca (-0,6%), che ha dato conti in linea con le attese e ha confermato la guidance.

Sul valutario, continua la debolezza dell'euro che scambia con il dollaro a 1,145 (1,1406 ieri in chiusura). Il cross tra dollaro/yen si attesta invece a 149,71 (da 149,02), mentre l'euro/yen a 170,81 (170,49). Il bitcoin sale dell'1% a 118.862 dollari. Sul fronte energetico, e' poco mosso il petrolio con il Brent a 73,2 dollari al barile (-0,05%) e il Wti a 70,01 (+0,01%). Il gas europeo scambia a 34,6 euro (-1,4%) sul Ttf di Amsterdam.

