Borsa: Europa in positivo a meta' seduta ma il lusso frena Parigi (-0,3%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 lug - Le Borse europee, dopo aver ridotto i guadagni a meta' mattina, tornano salire e arrivano al giro di boa di meta' seduta in positivo. Cosi' il Ftse Mib di Milano (+0,23%) si muove in rialzo. Sono su un livello simile il Dax di Francoforte (+0,33%), l'Ibex di Madrid (+0,44%), l'Aex di Amsterm (+0,4%), mentre spicca il Ftse 100 di Londra (+0,88%).

L'unico listino in rosso e' il Cac di Parigi (-0,31%), che, oltre alla debolezza del lusso, sconta gli effetti dei "sabotaggi notturni" sulle reti in fibra ottica di diversi operatori telefonici in sei dipartimenti francesi. Parigi, cuore dei Giochi Olimpici, non e' pero' coinvolta. Nonostante l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente freni gli acquisti, a prevalere sui mercati e' l'ottimismo, con gli investitori che sono gia' concentrati su eventuali segnali sulle prossime mosse di politica monetaria dalle banche centrali. Nei prossimi giorni sono infatti previste le riunioni di Fed, Bank of Japan (entrambe mercoledi') e della Bank of England (giovedi'). Passando all'azionario, a Piazza Affari brilla Leonardo (+1,69%) grazie alle prospettive di rafforzamento della collaborazione con Airbus. Eni (+1,33%) continua a guadagnare, spinta dai conti migliori delle attese pubblicati venerdi', e St (+1,21%) e' in recupero, dopo i cali della scorsa settimana. Sul fronte opposto, ancora debole Stellantis (-2,59%). L'attesa per la trimestrale, in calendario domani, frena poi Campari (-2,29%), mentre Moncler (-1,27%) scivola con il lusso europeo.

Sul mercato valutario, l'euro si indebolisce sul dollaro a 1,0835 (da 1,0853 venerdi' in chiusura). Lo yen arretra a 166,47 euro (166,82) e 153,63 dollari (da 153,71). Guadagna il 3,2% a 32,5 euro al megawattora il gas sulla piattaforma Ttf di Amsterdam. Scende leggermente il petrolio, con il Wti a 76,78 dollari al barile (-0,49%) e il Brent a 80 dollari (-0,36%). In rally il bitcoin, che punta ai 70.000 dollari.

