Borsa: Europa in ordine sparso, +0,4% Milano con banche e Prysmian

Oro sopra quota 4.000 dollari, debole l'euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 ott - Tentano di recuperare smalto le Borse europee, in un clima che resta comunque incerto. Milano e' la migliore sostenuta dalle banche e sale dello 0,4% nel Ftse Mib, positiva anche Parigi (+0,23%) alle prese con la crisi politica e con le crescenti pressioni sul presidente Macron per nuove elezioni. Resta indietro Francoforte (-0,04%) gelata dal calo pesante e inatteso della produzione industriale tedesca ad agosto (-4,3% su mese e -3,9% su anno). Intanto, negli Stati Uniti prosegue lo shutdown governativo con il conseguente black-out dei dati macro, che lascia al buio gli investitori.

Attenzione puntata sui verbali della Fed che saranno diffusi stasera e sugli interventi di diversi membri del board in calendario in settimana. Il clima di incertezza favorisce l'oro, bene rifugio per eccellenza, con il metallo prezioso che viaggia sopra i 4.000 dollari sia nel contratto spot che nei future, rispettivamente a 4.031 dollari l'oncia dopo un top a 4.036 e a 4.054 dollari l'oncia dopo il record a 4.059.

Sull'azionario milanese, in testa al listino Prysmian con Goldman Sachs che ha alzato il target price a 99 euro da 90.

Bene Leonardo (+2%) dopo la debolezza della vigilia legata a indiscrezioni di stampa su uno stallo sull'alleanza nei satelliti con Thales e Airbus e con il ceo Cingolani che ha detto che per il primo accordo potrebbe essere questione di giorni o di settimane. Ben impostati gli energetici (+1,2% per Tenaris e Saipem), recuperano le banche dopo la debolezza della vigilia con BP Sondrio e Bper che salgono di oltre l'1%. Fa eccezione Mediobanca, che perde un altro 0,5%. In coda Tim e Stellantis (-0,6%), debole anche St in linea con il settore in Asia e Usa, scende Diasorin (-0,4%) con Deutsche Bank che ha tagliato il target price a 109 euro da 120.

Sul valutario, divisa unica sotto pressione stretta tra crisi francese e il dato deludente arrivato dalla Germania. L'euro scende fino a 1,1607 dollari e scambia ora a 1,1615 (da 1,167 ieri in chiusura). Euro/yen a 177 (176,40) e dollaro yen a 152,38 (151,13). Sul fronte energetico, tenta un recupero il petrolio con il Brent a 65,97 dollari al barile (+0,46%) e il Wti a 62,29 dollari (+0,52%). Il gas ad Amsterdam viaggia sui 33,4 euro al megawattora (+0,5%).

