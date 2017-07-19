Borsa: Europa in calo attende Bce e Wall Street, Milano (-1,7%) zavorrata da St e Moncler
Giu' anche Unicredit, titoli oil bene con rialzo greggio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 lug - Le Borse europee accelerano al ribasso, con gli investitori in attesa delle decisioni della Bce sui tassi, mentre Wall Street si prepara a un'apertura in calo (i futures sono negativi). Il mercato da' ormai per scontato che l'Eurotower manterra' invariato il costo del denaro, ma l'attenzione e' rivolta soprattutto alle indicazioni della presidente Christine Lagarde sulle prossime mosse di politica monetaria.
Nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali, che continua a generare forti movimenti sui singoli titoli.
Parigi cede lo 0,96%, Francoforte e Amsterdam arretrano di circa mezzo punto percentuale, mentre Madrid perde l'1,27%.
Milano e' la peggiore tra i principali listini europei, con il Ftse Mib in calo dell'1,7%.
A trascinare Piazza Affari sono soprattutto Stmicroelectronics (-15%) e Moncler (-7,5%), entrambe penalizzate da indicazioni sul futuro ritenute poco convincenti dal mercato nonostante risultati in crescita. In deciso ribasso anche UniCredit (-3,3%), che continua a risentire della cautela espressa dal management sulle prospettive del consolidamento bancario.
Sul fronte opposto, l'escalation delle tensioni in Medio Oriente sostiene il comparto energetico. Il Brent sale del 5% a 98,2 dollari al barile, mentre il wti guadagna il 4,4% a 90,6 dollari, favorendo gli acquisti sui titoli petroliferi.
Eni avanza del 2,7%. Tra i pochi segni positivi del listino milanese si distingue anche Amplifon (+3,4%), sostenuta dalla promozione arrivata da Citi, che ha alzato la raccomandazione sul titolo a Buy.
Sul valutario l'euro scambia a 1,14 dollari (ieri in chiusura a 1,141 dollari). La moneta unica vale anche 186,3 yen (186,1), mentre il dollaro-yen tratta a 163,3 (163,1).
L'attenzione e' rivolta ai tassi di interesse dei bond governativi, che continuano a salire: quello del Treasury a 10 anni si attesta a 4,66% quello sul Bund di pari durata al 3,21%.
emi-.
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(RADIOCOR) 23-07-26 13:11:30 (0418)NEWS,ENE 3 NNNN
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|+2,60
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|22,425
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|22,50
|Moncler
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