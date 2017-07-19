Borsa: Europa flette dai massimi in chiusura, Milano chiude a -0,1%

Petrolio torna sotto 80$, dubbi su Hormuz dopo l'ottimismo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 ago - Borse europee incerte sul finale, dopo un avvio a passo di rally, sostenuto dai record della vigilia a Wall Street e dal ritorno degli acquisti sull'AI. Milano ha cosi' aggiornato i propri massimi storici intraday durante la giornata (53.870,4 punti), prima di perdere progressivamente slancio, chiudendo a -0,17%, sui 53.446 punti. A frenare i listini sono state le notizie, a tratti discordanti, sullo Stretto di Hormuz: da un lato le indiscrezioni, riportate da Axios, su un accordo provvisorio vicino tra Stati Uniti, Iran e Oman; dall'altra la precisazione della tv di Stato iraniana, secondo cui un'intesa non comporterebbe necessariamente una riapertura immediata della rotta. Il risultato e' stato un andamento altalenante del greggio, tornato sotto gli 80 dollari dopo un sorprendente aumento delle scorte settimanali Usa (quasi +2,5 milioni di barili, contro stime a -1,2 milioni).

Cosi', mentre Wall Street viaggia in rialzo, le Borse europee chiudono sulla parita', quasi tutte a ridosso dei massimi in chiusura raggiunti alla vigilia. A Piazza Affari gli acquisti premiano Leonardo (+1,5%), dopo che il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha riferito in Senato che l'Italia chiedera' alla Ue di spendere nel triennio 2026-2028 lo 0,9% del Pil per la sicurezza nella difesa (circa 21 miliardi di euro), durante le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Piu' deboli Fincantieri (-2,2%) e Avio (-1,5%), che risente anche della caduta di SpaceX (-8%) a Wall Street. Denaro, poi, su Mps (+1,6%) e Cucinelli (+1,8%). St -1,6% ha vissuto un'altra giornata difficile dopo i conti di Infineon (-4,9%). In calo anche Inwit (-2,8%).

Per le materie prime, Brent +0,4% a 79,7 dollari al barile e il Wti stabile a 75,7 dollari. Durante la giornata i prezzi erano tornati sopra quota 80 dollari anche dopo le minacce degli Houthi di intensificare gli attacchi contro le navi saudite nel Mar Rosso. Gas Ttf ad Amsterdam -5,6% a 52,7 euro al mwh. Deciso invece il rialzo dell'oro: spot +4,3% a 4.257 dollari l'oncia, mentre sul valutario l'euro vale 1,1546 dollari (da 1,1529 della vigilia in chiusura).

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