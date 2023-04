Borsa: Europa di slancio alla vigilia inflazione Usa, Milano al top (+1%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 apr - Le Borse europee ripartono di slancio dopo la pausa per il Lunedi' dell'Angelo, mostrandosi ottimiste alla vigilia del dato-chiave dell'inflazione Usa, che potrebbe dare ancora margini alla Fed per proseguire nella sua stretta monetaria.

Nelle prime battute il listino migliore e' quello di Milano (+1%) seguito sul podio da Parigi (+0,8%) e Francoforte (+0,7%). In rialzo anche Londra (+0,5%) e Madrid (+0,5%). Se da un lato Fmi e Banca Mondiale dal meeting di Washington mettono in guardia sul rallentamento della crescita globale, dall'altro l'attenzione e' per l'imminente avvio della stagione delle trimestrali statunitensi, che daranno modo di valutare l'impatto delle mosse delle Banche centrali sull'andamento dell'economia. Segnali positivi, intanto, sono arrivati dai listini asiatici dopo l'inflazione cinese sotto le attese (+0,7%) che riporta in auge l'ipotesi di nuovi stimoli di Pechino all'economia. Guadagna terreno Tokyo (+1,05%) dopo la conferma della politica ultra-accomodante da parte del neo governatore della Bof, Kazuo Ueda.

A Piazza Affari - dove sale l'attesa anche per i rinnovi dei vertici delle big a controllo pubblico - in avvio i titoli migliori sono quelli della "galassia Agnelli" da Cnh (+2,9%) a Stellantis (+2,8%), passando per Iveco (+2,3%). Acquisti su Enel (+0,6%) dopo la firma da parte di Enel Peru' per cedere le sue partecipazioni in due controllate peruviane alla cinese Csgi per 2,9 miliardi di dollari. In fondo Tim (-0,2%) mentre si avvicina il termine per presentare le offerte sulla rete e i francesi di Vivendi tornano in pressing sul cda.

Vendite anche sul comparto utility.

Fuori dal listino principale, il produttore di yacht San Lorenzo (+2,2%) ha firmato un accordo non vincolante per acquisizione Simpson Marine.

Sul fronte dei cambi, l'euro passa di mano a 1,088 dollari (con la moneta unica che si muoveva in area 1,09 alla fine della scorsa settimana) e a 145,29 yen. Il cross tra il biglietto verde e la divisa nipponica segna 133,49. Gas ancora giu' a 41,8 euro al MWh- e bitcoin sopra quota 30mila dollari sui massimi da giugno scorso. Tengono, infine, le quotazioni del greggio dopo i tagli dell'Opec+: Wti di maggio scambia a 80,4 dollari al barile (+0,9%) e il Brent di giugno a 84,8 dollari (+0,7 per cento).

