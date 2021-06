Borsa: Europa debole sconta la Fed con Milano a -0,25%, salgono le banche

Euro sui minimi da meta' aprile, l'oro sotto i 1800 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 giu - L'Europa si muove all'insegna dell'incertezza a meta' giornata, con una prevalenza di segni meno in una seduta volatile e concentrata sulle future politiche monetarie delle banche centrali. In rialzo il dollaro e i rendimenti dei bond, giu' l'oro. La Fed ieri ha confermato la politica accomodante ma i 'dot plot' mostrano due possibili aumenti dei tassi nel 2023, prima del previsto: anche se il cambio di passo non e' imminente i banchieri iniziano a considerarlo ed e' questo che i mercati stanno digerendo. I future americani puntano al ribasso mentre in Europa Francoforte e Parigi si muovono poco sotto la parita', Amsterdam e' in calo dello 0,37%, Londra perde mezzo punto percentuale e Milano cede lo 0,25%. In controtendenza Madrid che avanza dello 0,3%, spinta dai bancari che salgono in tutta Europa proprio grazie alla prospettiva di un aumento dei tassi anticipato. A Piazza Affari spiccano i rialzi di Unicredit (+2%), Intesa Sanpaolo (+1,24%), Banco Bpm (+1,2%). Sempre sul fronte tassi, la Banca centrale svizzera ha lasciato i tassi invariati mentre quella norvegese ha aperto la porta a un possibile ritocco al rialzo gia' a settembre. Tornando all'azionario, in coda al listino le utility con cali vicini ai due punti percentuali, male anche Diasorin (-2,3%). Sul valutario, il biglietto verde ha spiccato il volo nella serata di ieri e ha spinto l'euro a 1,1934 sui minimi da meta' aprile (da 1,2117 ieri in chiusura). Euro/yen a 132,12 (da 133,218) e dollaro/yen e' a 110,744 (109,938). Da segnalare la discesa della sterlina sotto quota 1,40 contro il dollaro, sui minimi da 10 settimane. In discesa l'oro sotto i 1800 dollari l'oncia, sui minimi da inizio maggio. In calo il petrolio che si muove comunque vicino ai livelli di aprile 2019: il Wti cede lo 0,17% a 72,03 dollari al barile mentre il Brent perde lo 0,19% a 74,25 dollari.

